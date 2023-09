Ścieżki na spacer w woj. śląskim. Gdzie warto iść w weekend 23 - 24 września? TOP 10 tras

Spacerem po woj. śląskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. śląskim, które polecają inni. Wybierz najlepszą dla siebie.

Klasyczna, długa wycieczka biegowa Głównym Szlakiem Beskidzkim (szlak czerwony) z Ustronia do Węgierskiej Górki

Merrell Nova 3 J067599, Męskie, buty do biegania, ...

Merrell Nova 3 J067601, Męskie, buty do biegania, ...

Merrell Nova 3 J067601, Męskie, buty do biegania, ...

Merrell Nova 3 J067601, Męskie, buty do biegania, ...

adidas Solar Drive 19 EH2598, Damskie, buty do bie...

Merrell Speed Strike J066883 Męskie Buty Do Biega...

Under Armour, Buty do biegania damskie, W Charged ...

Merrell Speed Strike J066883 Męskie Buty Do Biega...

Startujemy z parkingu pod ratuszem, dobiegamy do Gemini, a potem dalej, ulubioną przez biegaczy ulicą Kusia. Mijamy cmentarz, starą już Starą Szmergielnię i lądujemy w Wilkowicach przy wjeździe do stalownika. Widok jest smutny, więc zawracamy, zostawiając go za sobą. W drodze powrotnej dokładamy 2 km w kierunku Szyndzielni, żeby razem było 16 km. Potem uważamy, by na koniec biegu PKP nie zamknęło przejazdu kolejowego na Sempołowskiej i na parkingu wyłączamy stoper. Sprawdzamy czas i dystans konstatując, że półmaraton będzie jednak możliwy... ale za rok. Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych.

Korzyści wynikające ze spacerowania

WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie.

Gdzie na wycieczkę w woj. śląskim? Najciekawsze miejsca i atrakcje

Szlak Orlich Gniazd prowadzi do najpiękniejszych śląskich zamków , przyczajonych na białych wapiennych skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej niczym wielkie drapieżne ptaki. Koniecznie trzeba zwiedzić Zamek Ogrodzieniec, bliźniacze twierdze w Mirowie i Bobolicach, a także malowniczo położony zamek w Olsztynie koło Częstochowy. Wiele atrakcji czeka wokół miejscowości Złoty Potok, słynącej ze swoich szlaków pieszych i tras rowerowych, a także skał wapiennych, nadających się świetnie do wspinaczki. Wznosi się tu też pałac Raczyńskich z pięknym parkiem w stylu angielskim.

Miłośnicy wędrówek mają w Śląskiem wielki wybór tras i urozmaiconych krajobrazów. Co tydzień można wybrać się na wycieczkę w inne miejsce województwa i czuć się niemal jak w innym kraju.

Zupełnie inaczej maszeruje się po Pustyni Błędowskiej, która jest obecnie największą polską pustynią. Ci, którzy chcą cieszyć się tutejszym niezwykłym krajobrazem (dawniej widywano tu nawet fata morganę), muszą się jednak spieszyć – pustynia zarasta i może już niedługo całkiem zniknie.

Góry Śląska to malowniczy Beskid Śląski, Żywiecki i Mały. Warto zaplanować wycieczkę do miejscowości Wisła, wokół której wyznaczono 16 tras turystycznych o łącznej długości 150 km. Wiele atrakcji oferuje też tzw. trójwieś beskidzka Jaworzynki-Istebna-Koniakowa. W Istebnej rosną najpiękniejsze świerki na świecie, w Jaworzynce warto wybrać się do trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji, a Koniakowa słynie z pięknych ręcznie wyrabianych koronek.

Szlak Zabytków Techniki to śląski unikat. Prowadzi do 43 miejsc związanych z historią i rozwojem górnictwa, hutnictwa i energetyki. Warto wybrać się na wycieczkę zwłaszcza do kopalni srebrna w Tarnowskich Górach, wpisanej na listę UNESCO i oferującej np. spływy łodzią po zalanych wodą starych sztolniach.