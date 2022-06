Ścieżki nordic walking w woj. śląskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 11 - 12 czerwca3 najlepsze trasy

NOWE Fotowoltaika drożeje i zwraca się dłużej. Rząd nie planuje zmian. „Takie podejście jest konieczne”

Fotowoltaika kosztuje dziś o ok. 5 tys. zł więcej niż przedtem, a czas zwrotu z inwestycji wydłużył się do ok. 10 lat – to tylko niektóre z czynników, które...