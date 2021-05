Ścieżki rowerowe Szczyrk Enduro Trails by TREK już otwarte!

Gondola na Halę Skrzyczeńską jest czynna od 9.00 do 17.00, a kanapa na Zbójnicką Kopę od 9.o00 do 16.30. Kasy działają w godzinach 8.45 - 17.30.

Szczyrk Enduro Trails by TREK to powstały w 2019 roku kompleks jednokierunkowych ścieżek rowerowych typu singletrack. Specjalnie wyprofilowane trasy, zaprojektowane z dala od pieszych szlaków stanowią świetne miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zbudowane z myślą o bezpieczeństwie i dobrej zabawie ich użytkowników posiadają odpowiednie nachylenie tras, miejsca do wytracania prędkości oraz bandy ułatwiające pokonywanie ciasnych zakrętów.