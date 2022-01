Ścieżki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie na weekend 22 - 23 stycznia? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 22 - 23 stycznia przygotowaliśmy 10 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto wybrać w weekend 22 - 23 stycznia.

Rowerem w woj. śląskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 22 stycznia w woj. śląskim ma być -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 23 stycznia w woj. śląskim ma być od -2°C do -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Rundka rowerowa do Rudy Sl. Początek trasy: Siemianowice Śląskie

Stopień trudności: 1

Dystans: 34,53 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 1 191 m

Suma zjazdów: 1 152 m Trasę dla rowerzystów poleca Marek79 Rundka z kolegą do Rudy Sl. - Godula przez Zabie Doły,Bytom-Lagiewniki,Świętochłowice-Lipiny i z powrotem przez Świętochłowice-Lipiny,Piasniki,ośrodek rekreacyjny Skałka,przez trochę pokrecone centrum Chorzowa w stronę Parku Chorzowskiego,wzdłuż ZOO na Siemianowice gdzie zakończyliśmy przejażdżkę. Trasa w większości przebiegała ulicami choć staraliśmy się jak najwięcej jechać bokami,pogoda pochmurna i trochę wietrznie. Według licznika 36 km.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Siemianowic Śląskich

🚲 Trasa rowerowa: Częstochowa (Złota Góra - Koksownia - Stradom) Początek trasy: Częstochowa

Stopień trudności: 1

Dystans: 22,58 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 201 m

Suma zjazdów: 203 m Rowerzystom trasę poleca Erytryn Grudniowy objazd Częstochowy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Częstochowy

🚲 Trasa rowerowa: SZLAKIEM UKRYTYCH SKRZYNEK Początek trasy: Kuźnia Raciborska

Stopień trudności: 1

Dystans: 20,6 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 23 m

Suma zjazdów: 30 m Mazi88 poleca tę trasę

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Jedziemy drogą BARACHOWSKA cały czas prosto asfaltem. Podziwiamy pięknie odbudowany las po pożarze w 1992 roku. Na skrzyżowaniu z drogą OBRĘBOWĄ skręcamy w lewo. Prosto do kolejnego skrzyżowania z drogą DZIERGOWSKĄ. (W lesie po lewej była kiedyś ukryte stanowisko obrony przeciwlotniczej, teraz tego miejsca pilnuje zwierzyna leśna, jest też ukryta skrzynka - 1). Tutaj skręcamy w lewo. Jedziemy przed siebie. Przy znaku KOŁO KAMIENIA skręcamy w lewo. W połowie trasy znajdujemy kolejną skrzynkę. (2, 3, 4) (Ja przy okazji kolejny raz spotkałem kilka sarenek). Na krzyżówce z ZAKAZANĄ skręcamy w prawo i jedziemy tą ścieżką (5) aż do skrzyżowania z OD LOTNISKA. Teraz skręt w lewo i zaraz w prawo w DYREKCYJNĄ. Mijamy wieżę i kawałek dalej kolejna ukryta skrzynka. Prosto przecinamy drogę asfaltową Kuźnia - Dziergowice. Później szlak kolejowy do tych samych miejscowości. I nadal prosto. Przy ostatnim kamieniu (6) skręcamy w lewo (tutaj też jest ukryta skrzynka). Jedziemy teraz drogą asfaltową. Na rozwidleniu zjeżdżamy z asfaltu i jedziemy wzdłuż lasu. Po swojej prawej ręce mamy „elektrycznego pastucha” Mijamy kolejną skrzynkę (dzisiaj ostatnią). Jedziemy przed siebie. Mijamy gospodarstwo rolne, Maxpol. Pojawiają się domki. Skręcamy na asfalt w prawo. Jedziemy równolegle do torów. Skręcamy w lewo na przejazd kolejowy, zaraz za nim znowu w lewo. Asfaltem dojeżdżamy do miejsca startu naszej wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Czechowice Dz.- Bestwina - Kaniów Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2

Dystans: 42,01 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 1 273 m

Suma zjazdów: 1 277 m Rowerzystom trasę poleca Ireneusz Przez Zabrzeg i Ligotę do Czechowic-Dziedzic.

Dawny kamień drogowy podający odległość do Wiednia znajduje się przy jednym ze skrzyżowań w Zabrzegu, to odległość 322 km, może dojadę ? Po drodze również warta zobaczenia Kaplica Narodzenia NMP w Zabrzegu. .Zabrzeg początkowo należał do parafii w Goczałkowicach.

Ligota i inne wsie Państwa Bielskiego przeszły wiele ciężkich chwil i momentów w swoich dziejach. Wojna trzydziestoletnia (1618 - 1648) zniszczyła całe tereny Księstwa.Jest sołectwem miejsko-wiejskiej Gminy Czechowice-Dziedzice.

Ziemie dzisiejszych Czechowic były terenami przygranicznymi, bowiem płynąca tu rzeka Biała stanowiła granicę państwową między ziemiami Korony św. Wacława, a Królestwem Polskim (1456-1772), a po pierwszym rozbiorze Polski stała się wewnętrzną granicą monarchii Habsburgów, oddzielającą Galicję od Śląska Austriackiego. Podobnie rzeka Wisła, w latach 1742-1918, była prusko - austriacką granicą państwową. Po pierwszej wojnie światowej Czechowice (Żebracz stała się przysiółkami Czechowic) i Dziedzice znalazły się w granicach niepodległej Polski.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pszczyny

🚲 Trasa rowerowa: Miasteczko Śląskie Początek trasy: Pyskowice

Stopień trudności: 2

Dystans: 68,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 2 777 m

Suma zjazdów: 2 787 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Mirek63pl Jest to połączenie bardzo pięknej trasy rowerowej z przepiękną trasą kolejki wąskotorowej Miasteczko Śląskie - Bytom.Rowerem jedziemy z Pyskowic przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śl. Następnie pakujemy rower do odpowiedniego wagonu a sami udajemy się do wagonu turystycznego z lepszą klasą.Podziwiając okolicę z okna pociągu dojeżdżamy do Bytomia.

Na stacji przesiadamy się na rower i startujemy w dalszą drogę zmieżając do celu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pyskowic

🚲 Trasa rowerowa: Do Średniowiecznego Gródka w Kochłowicach Początek trasy: Siemianowice Śląskie

Stopień trudności: 2

Dystans: 41,21 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 1 141 m

Suma zjazdów: 1 214 m Rowerzystom trasę poleca Marek79 Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Siemianowic Śląskich

🚲 Trasa rowerowa: Vuelta a Wyźyna Katowicka - etap 2: górski Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2

Dystans: 34,1 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 630 m

Suma zjazdów: 624 m Oberfeldkurat poleca tę trasę rowerzystom Niezbyt długi etap, ale kilka premii górskich po drodze. Na początku niepotrzebnie jechałem po obrzeźach Mikołowa, gdyby ktoś miał ochotę przejechać się tą trasą, to sugeruję raczej jechać przez uroczy mikołowski rynek i naprawdę piękne planty.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mikołowa

🚲 Trasa rowerowa: Przez Przegibek do elektrowni w Porąbce. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2

Dystans: 65,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 431 m

Suma podjazdów: 1 295 m

Suma zjazdów: 1 287 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Dzisiejsza trasa prowadzi do Porąbki, gdzie znajduje się elektrownia wodna zbudowana w latach 1951–1954, spiętrzająca wody rzeki Soły. Wyruszamy z Czechowic-Dz. i jedziemy przez Komorowice, Bielsko-Białą, Straconkę. Tutaj zaczyna się najciekawszy etap podróży :) Musimy pokonać 6 km. podjazd pod górę. Nie ma tu jakiegoś ekstremalnego nachylenia, ale wdrapanie się na szczyt Przegibka, kosztuje nas trochę wysiłku! Po krótkim odpoczynku ruszamy dalej i możemy delektować się szybkim zjazdem po nowo wyremontowanej nawierzchni drogi. Ani się obejrzymy i już jesteśmy w Międzybrodziu-Bialskim, skąd do celu już tylko kawałek drogi. Po chwili odpoczynku, zrobieniu kilku fotek ruszamy w drogę powrotną. Tym razem jedziemy przez Kobiernice, Kęty, Janowice, Bestwinę i Kaniów. Droga powrotna nie nastręcza trudności, mamy z górki, w większości poruszamy się drogami asfaltowymi a nam dodatkowo jeszcze udało się jechać z wiatrem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Zwiedzanie okolic i nie tylko ... Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1

Dystans: 86,02 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 314 m

Suma zjazdów: 1 317 m Rowerzystom trasę poleca Aza Dzień nie zapowiadał się najlepiej ale do odważnych świat należy :-) Pochmurnie i czasami lekki deszczyk ale prognoza była obiecująca. Traska dla lubiących trochę historii i zwiedzenia pewnych miejsc nie koniecznie na rowerze. Dużo bezdroży ( około 53% ) i ładne ścieżki w lesie, nic tylko pedałować :-) Oczywiście grunt będzie bardziej przyjazny w porze suchej :-) . Łączna wysokość podjazdów 541.80 m.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Będzina

🚲 Trasa rowerowa: Wieczorna trasa przełajowa 2016/10/23 18:16 Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2

Dystans: 12,41 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 466 m

Suma zjazdów: 476 m Trasę dla rowerzystów poleca Ireneusz Do sanatorium w Goczałkowicach.

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój otoczone jest wzniesieniami Beskidów i Lasami Pszczyńskimi, a dodatkowo niedaleko znajduje się Jezioro Goczałkowickie. W związku z tym to miejsce stworzone dla osób chcących obcować z naturą i przy okazji podreperować swoje zdrowie.

Atrakcję turystyczną stanowi już samo uzdrowisko i znajdujące się na jego terenie Łazienki, Dom Zdrojowy i pijalnia, które wzniesiono w 1862 roku. Trochę później powstał pawilon "Wrzos". Osoby ceniące sobie aktywny wypoczynek również znajdą tu dla siebie miejsce, gdyż na terenie Puszczy Pszczyńskiej wytyczono szlaki piesze i rowerowe. Można również spacerować po kornie zapory Jeziora Goczałkowickiego. Atrakcje znajdują się także w pobliskiej Pszczynie z zespołem pałacowo-parkowym i Jankowicach, gdzie hoduje się żubry.

Uzdrowisko oferuje kąpiele lecznicze (m.in. borowinową, solankową, wirową), zabiegi fizykalne, a także te z zakresu kinezyterapii, elektrolecznictwa, światłolecznictwa, ciepłolecznictwa, masaże i inhalacje.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pszczyny

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Czerwone wino nie takie zdrowe