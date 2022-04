Ścieżki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie na weekend 23 - 24 kwietnia? Pomysły na jednodniowy wypad

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 23 - 24 kwietnia mamy 10 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto sprawdzić w weekend 23 - 24 kwietnia.

Ścieżki rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 23 kwietnia w woj. śląskim ma być 16°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 24 kwietnia w woj. śląskim ma być od 16°C do 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. 🚲 Trasa rowerowa: Brzegiem Suminiki – koniec Początek trasy: Kuźnia Raciborska

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,11 km

Czas trwania wyprawy: 57 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 63 m

Suma zjazdów: 62 m Mazi88 poleca tę trasę rowerzystom KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Szczęśliwcom może będzie dane zobaczyć jakieś dzikie zwierzę. Na skrzyżowania dróg, skręcamy w prawo. (1) Droga przyjemna ponieważ prowadzi lekko z górki i jest szeroka bez większych dziur. Dojeżdżamy do szkółki kontenerowej w Nędzy. Dalej prosto do drogi głównej Kuźnia – Racibórz. (2) Jedziemy w lewo, przez tory kolejowe prosto w stronę kościoła. Tutaj kierujemy się w stronę Ciechowic. Skręcamy w prawo w ulicę Konarskiego. Na kolejnym skrzyżowaniu znowu w prawo i prosto przez tory. Zaczyna się droga polna. Po lewej mamy Suminkę. Przed kolejnymi torami droga prowadzi w prawo (odważniejsi mogą próbować jechać prosto). Znowu przejazd kolejowy i podążamy przed siebie. Na kolejnym rozwidleniu skręcamy w lewo w stronę torów kolejowych. (3) Teraz jedziemy prosto do wałów. (4) Z mostów przerzuconych przez Suminkę widać okolicę. (4a, 5, 6, 7) Przemieszczamy się koło wałów drogą polną. Dojeżdżamy do połączenia Suminki z „Rudką” (8). Wyjeżdżamy na moście łączącym Siedliska z Turzem. Skręcamy w prawo, jedziemy prosto do remizy, gdzie skręcamy w prawo w stronę lasu. Asfalt zamienia się w drogę szutrowo-piaskową. Znowu mijamy tory kolejowe. Głównym szlakiem podążamy do asfaltu. Na krzyżówce obieramy pierwszą drogę w prawo. Jedziemy prosto, wzdłuż działek do miejsca startu naszej wyprawy.

Trasa trudna ze względu na to, że dużą część trzeba pokonać polami.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szosowa pętla Czechowice-Dz./ Hałcnów/ Wilamowice. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,49 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 401 m

Suma zjazdów: 402 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Dzisiejsza trasa przebiega asfaltowymi drogami przez Komorowice, Hałcnów, Pisarzowice, Wilamowice, Dankowice, Bestwinkę i Kaniów. W Hałcnowie zobaczyłem jak wygląda oddana do użytku nowa inwestycja, stworzona dla początkujących, młodych rowerzystów - Miasteczko Ruchu Rowerowego.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Wielkanoc szlakiem Kościołów,Kapliczek i Krzyży Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 53,67 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 1 358 m

Suma zjazdów: 1 336 m Trasę dla rowerzystów poleca Pana79 Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mikołowa

🚲 Trasa rowerowa: Stanowisko obrony przeciwlotniczej Początek trasy: Kuźnia Raciborska

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,12 km

Czas trwania wyprawy: 53 min.

Przewyższenia: 12 m

Suma podjazdów: 15 m

Suma zjazdów: 15 m Rowerzystom trasę poleca Mazi88

KuzniaWsiodełku.pl poleca Jedziemy drogą BARACHOWSKA cały czas prosto asfaltem. Podziwiamy pięknie odbudowany las po pożarze w 1992 roku. Skręcamy w lewo w drogę Obrębową. (1) Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą Dziergowską. W tych okolicach było kiedyś stanowisko obrony przeciwlotniczej. (2, 3, 4, 5, 6, 7 zdjęcie przedstawia to mapa z geoportalu.pl) Jedziemy w lewo. Na skrzyżowaniu z drogą Od Lotniska skręcamy w lewo i „rollercoasterem” jedziemy znowu prosto. Mijamy „lotnisko”. Na kolejnej krzyżówce skręcamy w prawo na asfalt. (8) Jedziemy teraz w stronę startu naszej wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Istebna - Barania Góra - Stożek - Istebna 2015/7/11 Początek trasy: Wisła

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 55,01 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 808 m

Suma podjazdów: 2 309 m

Suma zjazdów: 2 411 m Marek79 poleca tę trasę rowerzystom Na tę wyprawę wybrałem się z kuplem Arturem, który wpadł na pomysł, aby przejechać się petlą MTB Trophy po górach. Trasa biegła z Istebnej w stronę Baraniej Góry, z początku asfaltem. Tam gdzie czekał nas dosyć stromy i kręty zjazd, tam osiągnąłem prędkość 67 km/h - ale była frajda! Dalej droga prowadziła wzdłuż rzeki Olzy w stronę Stecówki, cały czas asfaltem i wspinając się do góry.

Za wioską skręcamy w prawo. Po odcinku ok. 500 m zjeżdżamy z drogi asfaltowej na szutrową i zaczynamy wspinaczkę pod Baranią Górę. Skwar z nieba lał się i pot z czoła też. Dobrze że co jakiś czas chłodny wiaterek zawiewał. Podjazd ta drogą liczył może ze 3 km. Dalej już z buta pod górę szlakiem pieszym. Tam było już bardzo wąsko i dużo, kamieni, ale byli tez tacy, którzy zjeżdżali w dół - szacun dla nich. Samo podejście pod górę trwało trochę, ale warto było, aby zobaczyć widoki z Baraniej.

Po chwili odsapnięcia na górze i posileniu się trochę batonami i zelami ruszyliśmy w dalszą drogę w stronę Przysłupa. Droga prowadziła cały czas w dół po kamieniach i po drewnianych belkach. Trzeba było jechać bardzo ostrożnie i praktycznie cały czas na hamulcu, ale i tak nie obyło się bez upadku i urwanego uchwytu na telefon. Ten ostatni zaraz został naprawiony, a dokładnie złapany dwoma opaskami zaciskowymi. To jest rzecz niezbędna podczas takich wypraw. Ludzie przechodzący obok nas byli bardzo zdziwieni, że po takim czymś można zjeżdżać rowerem, a nawet jedna pani spytała się nas, czy mamy spisany testament.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Wisły

🚲 Trasa rowerowa: Łodygowice-Meszna-Górka w Szczyrku-Szczyrk-Łodygowice Początek trasy: Bielsko-Biała

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 703 m

Suma podjazdów: 15 090 m

Suma zjazdów: 15 105 m Rowerzystom trasę poleca Mateokania Start w Łodygowice przez Huciska Wilkowice, następnie Bystra Wilkowicka-Meszna. Z Mesznej na Chatę na Groniu i czarnym szlakiem w kierunku Gorki Szczyrkowskiej. Potem do centrum Szczyrku i przez Buczkowice, Rybarzowice do Łodygowic.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Bielska-Białej

🚲 Trasa rowerowa: Barbie na Trójstyku vel Trójkącie Trzech Cesarzy... i nie tylko Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,66 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podjazdów: 847 m

Suma zjazdów: 855 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca JIMMYtm Dziś lightowo, Trójstyk czyli inaczej Trójkąt Trzech Cesarzy. Miejsce gdzie na ponad 100 lat Polska zniknęła z map świata. Miejsce gdzie podczas rozbiorów polski stykały się trzy państwa które się do tego przyczyniły.

Jako ciekawostka: Obecnie pomnik ma inną wymowę niż przed 2007. Wcześniej informował jaki region do kogo należał na przestrzeni dziejów. Jakie państwa zagrażały i zajmowały ten teren. Przypominał jak burzliwe są dzieje tej części europy.

Dziś tylko enigmatyczny tekst o dawnym podziale europy.

Moim zdaniem fałszuje to historię tych ziem i przodków na niej żyjących. W dodanych zdjęciach dwie różne wersje pomnika na trójstyku, Która Waszym zdaniem prawdziwsza?

Sama trasa od Giszowca, aż do Elektrowni Jaworzno to asfalt, potem do ul. Orląt Lwowskich w Mysłowicach, piękna widokowo ścieżka z dala od cywilizacji, dalej już różnie, trochę asfaltu trochę szutrów. Same tereny Stawów Hubertus godne polecenia jako miejsce odpoczynku,

Oczywiście nie zabrakło pysznego jedzenia na 3 stawach i deseru na Nikiszu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sosnowca

🚲 Trasa rowerowa: Gostyń Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 69,9 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 2 767 m

Suma zjazdów: 2 773 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Yaneck60 Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rybnika

🚲 Trasa rowerowa: Czarny pieszy szlak metalurgów Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 798 m

Suma zjazdów: 805 m Trasę dla rowerzystów poleca Aza Po czterech latach ponownie wróciłem na czarny szlak metalurgów. Trochę się różni od mapy. Początek szlaku znajduje się na ul. Parkowej (jest kropka :-) ) w Gołonogu a koniec w Starych Maczkach przy pętli (kropki nie znalazłem :-( ). Muszę stwierdzić, że do ideału jeszcze daleka droga ale zauważyłem, że coś się dzieje - trwają prace porządkowe na szlaku !!! Super, trzymam kciuki aby udało się ukończyć prace i prawidłowo oznakować jego przebieg. Zaznaczyłem na mapie miejsca, które mogą sprawić problem z wyborem kierunku :-). W lasku w Majchewiźnie musicie uważać na połamane drzewa - efekt ostatnich wichur. Szlak naprawdę godny polecenia, oczywiście po "remoncie" :-).

51% traski to bezdroża.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Będzina

🚲 Trasa rowerowa: Barbie wreszcie w Orzeszu Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 82 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 1 452 m

Suma zjazdów: 1 508 m JIMMYtm poleca tę trasę Bardzo malownicza i łatwa trasa na cały dzień, nawet z 13 nastolatką ;)

Parę technicznych fragmentów, ale dla mniej wprawnych, da się je przejść. Opisane w waypointach :)

W miarę mości prowadzona ścieżkami i duktami polno leśnymi. Jeżeli asfalt to raczej z omijaniem ruchliwych ulic, które są ostatecznością.

Lasy w okolicach Orzesza bardzo ładne i na pewno tam wrócimy.

Trasa jak zawsze na rower górski jak i crossowy.

Bez dwukrotnego szukania córki i nagrody na Nikiszu wyjdzie pewnie z 75 km :) Dystans może się amatorom wydawać spory, ale to złudzenie, z kilkoma przystankami, każdy chętny rowerzysta da radę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sosnowca

