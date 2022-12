Ścieżki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 10 - 11 grudniaPomysły na jednodniową wyprawę

W 1952 r. ”Trzy Dęby” ponownie „urosły” do rangi cmentarza wojennego, ponieważ pochowano tutaj ekshumowane zwłoki żołnierzy 6 Dywizji Piechoty Armii Kraków, którzy polegli w dniu 02.09.1939 r. w nierównej walce z czołgami niemieckiej 5 Dywizji Pancernej pod Ćwiklicami. Z trzech mogił w okolicach sąsiednich Ćwiklic przeniesiono ciała 205 żołnierzy 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej i 6 Pułku Artylerii Lekkiej z Krakowa. Na cmentarzu tym swoje miejsce spoczynku znaleźli również żołnierze z górnośląskiej 23 Dywizji Piechoty i 55 Dywizji Piechoty z Katowic, którzy walczyli o miejscowość Rudziczka i tam zostali pochowani w mogiłach polowych. Pierwotnie w punkcie tym powstał granitowy pomnik upamiętniających śmierć powstańców i harcerzy, a dopiero po 34 latach przypomniano sobie o pozostałych, fundując im oddzielny obelisk z metaloplastyki. W 2009 r. postanowiono nadać temu miejscu charakter cmentarza wojennego, komasując wszystko w ramach jednego pomnika. Nawiguj

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Dzisiejsza wycieczka to pętla, której celem było poznanie nowych ciekawych miejsc i ścieżek, a przebiegała przez Ligotę, Landek, Chybie, Drogomyśl, Pruchną, Dębowiec, Ochaby Małe, Pierściec i Iłownicę. Na trasie znajduje się zabytek - krzyż pokutny w Pruchnej. To jeden z ostanich na Śląsku Cieszyńskim świadków starego prawa, według którego skazany był zmuszony za swe złe uczynki wystawić na własny koszt lub własnymi siłami krzyż pokutny... W Dębowcu możemy trochę odpocząć, zażywając inhalacji solankowej w tutejszej tężni. Na pograniczu Iłownicy i Landeka odkryłem ciekawą twórczość artystyczną w postaci karmników. Wzdłuż ulicy na każdym drzewie i słupie znajdują się ciekawe i intrygujące domki dla ptaków. Nawiguj

Wieczorny test nowej aplikacji Traseo 2 ' przebieg to Gniotek-Wilkowyje(od tego miejsca zaczeło zapisywać trasę ten kawałek musiałem dorysować )-Żwaków-Jezioro Paprocańskie-Kobiór-Gostyń-Wyry-Gniotek.Trasa łatwa, chociaż po ostatniej nawałnicy sporo powalonych drzew na szlaku' czas lajtowy musiałem opanować nową aplikację jest trochę mniej dokładna jeśli chodzi o mapę w trakcie jazdy 'dystans w trakcie jazdy i szybkość.Strasznie długo łapie na początku lokalizacje jest sporo do dopracowania, najbardziej mapa na traseo 1 była dokładniejsza w trakcie jazdy gdy się pobłądziło nawet w lesie widoczne były wszystkie alejki i ścieżki a w traseo 2 tego nie ma :( Nawiguj

Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 109,65 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 1 403 m

Suma zjazdów: 1 399 m

Rowerzystom trasę poleca Aza

Tym razem bardziej asfaltowo - 45% drogi. Skusiłem się na wyjazd chęcią sprawdzenia niebieskiego szlaku pieszego Powstańców Śląskich. Szlak wg mapy biegnie od Bytomia aż do Gliwic. Cóż niestety stwierdzam z przykrością, że szlak jest tak słabo oznaczony, iż zgubić się na nim to żadna sztuka :-) . W paru miejscach bez maczety nie należy się zapuszczać :-) Szkoda, że ten szlak został zapomniany i raczej nie wróżę mu przyszłości. Gdyby nie mapa to nie miałbym żadnych szans, chociaż częściowo ten szlak przejechać. Pierwszego kapcia również zaliczyłem - ach ten asfalt :-) - zło konieczne :-). Łączna wysokość podjazdów 843.09 m.

Nawiguj