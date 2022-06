Ścieżki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 11 - 12 czerwcaPomysły na jednodniowy wypad

Rowerem w woj. śląskim

🚲 Trasa rowerowa: Szczyrk

Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 75,67 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 317 m

Suma podjazdów: 1 100 m

Suma zjazdów: 1 106 m

Rowerzystom trasę poleca Lemur36

Szczyrk to miasto turystyczno-wypoczynkowe, położone w dolinie Żylicy, w Beskidzie Śląskim. Niegdyś znany i ceniony ośrodek narciarski w Polsce. Niestety na dzień dzisiejszy przestarzała infrastruktura i brak inwestycji spowodowały, że pozostał daleko w tyle. Do Szczyrku najłatwiej dojechać przez Bielsko-Białą, Mikuszowice Krakowskie, Wilkowice, Meszną i Buczkowice. W drodze powrotnej przetestowałem ścieżkę rowerową biegnącą ze Szczyrku do Rybarzowic, a dalej przez Łodygowice, Wilkowice, Bielsko-Białą wróciłem do Czechowic-Dz.

