Ścieżki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 11 - 12 marca? Pomysły na jednodniowy wypad

Myślisz nad wyprawę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Improwizowana trasa na Chechło Początek trasy: Siemianowice Śląskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,13 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 282 m

Trasę dla rowerzystów poleca Marek79

🚲 Trasa rowerowa: Przez Przegibek do Wielkiej Puszczy. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 82,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 420 m

Suma podjazdów: 1 476 m

Suma zjazdów: 1 478 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Celem dzisiejszego wyjazdu była Wielka Puszcza w Beskidzie Małym. Jest to przysiółek Porąbki w dolinie potoku o tej samej nazwie. W okresie II wojny światowej w lasach otaczających Wielką Puszczę stacjonował oddział partyzancki AK "Garbnik". Wybrałem wariant dłuższy i trudniejszy, ale za to przebiegający przez przepiękne i malownicze tereny Beskidu Żywieckiego i Beskidu Małego. Jak zwykle ruszamy z Czechowic-Dziedzic dalej jedziemy przez Bielsko-Białą, Straconkę, Przełęcz Przegibek, Międzybrodzie Bialskie, Porąbkę. Półmetek trasy osiągamy w Wielkiej Puszczy. Niestety pogoda znacznie się pogorszyła i w iście "angielskich" warunkach wracam do domu. Droga powrotna prowadzi przez Targanice, Roczyny, Czaniec, Kęty, Pisarzowice, Bestwinę i Kaniów. Super trasa, szkoda tylko że pogoda trochę nie dopisała, ale mimo to gorąco polecam.

🚲 Trasa rowerowa: Na tamę do Wapienicy Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 135,78 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 260 m

Suma podjazdów: 2 043 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca Dari37 Sobotni wyjazd z grupą "Wycieczki Rowerowe Śląsk" i "Ikra Rybnik".

🚲 Trasa rowerowa: Pszczyna - Ogrody Kapias. Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 105,62 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podjazdów: 1 903 m

Yaneck60 poleca tę trasę

🚲 Trasa rowerowa: Do Bierunia wróć :) Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,63 km

Czas trwania wyprawy: 24 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 121 m

Trasę dla rowerzystów poleca Pana79 Niedzielna trasa po znanej mi okolicy, początek kieruje się w stronę jeziora paprocańskiego przez Wilkowyje - Żwaków tutaj fotka i dalej przez lasy pszczyńskie docieram do Bierunia tutaj odnajduje dzięki koledze Lemurowi najstarszy w tej okolicy kopiec bieruński niestety znajduje się na prywatnej posesji, po drodze łapie mnie kilkukrotnie mały na szczęście deszczyk, zachaczamy o bieruński rynek i dalej kieruje się w stronę Lęndzin i tu znowu deszczyk przed którym kryję się pod lupą przy pobliskim zabytkowym kościele na wzgórzu, czuje się jak pod gigantycznym parasolem. I tu koryguje że względu na pogodę moje plany zamiast w kierunku Jaworzna odbijam w stronę lasów murckowskich przez rezerwat Murcki - Giszowiec - Piotrowice - Panewniki gdzie dorwała mnie potężna ulewa na szczęście znalazłem schronienie pod zadaszeniem przy wejściu do akademików okazuje się że moja decyzja o skróceniu trasy okazała się słuszna Po przeczekaniu ulewy przez lasy panewnickie wzgórze Kamionka docieram do domu szczęśliwy że dotarłem suchy ;) Według traseo trasę przejechałem w 24 godziny dobre :)

🚲 Trasa rowerowa: Nad słoneczny Balaton. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 115,28 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 286 m

Lemur36 poleca tę trasę Wreszcie upalna pogoda dotarła na południe Polski. Nic tylko wskoczyć na rower i szukać zimnej wody dla ochłody. Pojechałem obadać dwa zalewy znajdujące się w Trzebini. Pierwszy to sztuczny zalew Balaton, położony w centrum miasta, w nieczynnym wyrobisku kamieniołomu,. Woda akwenu jest w pierwszej klasie czystości. Jego powierzchnia wynosi około 3 ha, a średnia głębokość około 9,5 m. Krystaliczna woda zachęca do kąpieli, jednakże minusem jest unoszący się bardzo nieprzyjemny zapach z pobliskiej rafinerii. Komfortowe warunki tylko przy sprzyjających wiatrach :) Drugi zbiornik to Zalew Chechło - jego powierzchnia liczy ok. 54 ha. Znajduje się na skraju Puszczy Dulowskiej, z dwóch stron otoczony lasami. Część zalewu jest zagospodarowana i przygotowana na przyjęcie turystów, natomiast północną część pozostawiono w stanie dzikim i jest to wspaniałe miejsce dla obserwacji ptaków, poszukiwania roślin oraz dla amatorów wędkarstwa.

🚲 Trasa rowerowa: W kolorze niebieskim... Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 99,4 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 1 418 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca Aza Na "tapetę" obrałem dwa piesze szlaki turystyczne, oba niebieskie.

Pierwszy z nich to Katowicki Szlak Spacerowy. Początek znajduje się przy ul. Wycieczkowej (przy parkingu-zaznaczyłem na mapie) a koniec przy ogromnym dębie w lasach Murckowskich przy Hamerlii. Oba końce znalazłem :-). Jak już niestety przekonałem się niejednokrotnie oznakowanie szlaku jest miejscami szczątkowe. Przyczyn jest kilka: nowe inwestycje budowlane, odnawianie fasad budynków, wymiana latarni ulicznych, ścięte drzewa lub powalone przez wiatr itd.... Niestety nie ma komu zrobić z tym porządku i przywrócić dawny blask szlakom turystycznym.

Drugi z niebieskich szlaków to Szlak Hołdunowski. Mój początek to miejscowość Jeleń. Początku szlaku nie udało się odnaleźć ale za to koniec już tak :-) . Ten szlak wydaj mi się, że jest lepiej oznakowany. Osądźcie sami :-). 58% trasy to bezdroża.

