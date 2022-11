Ścieżki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 12 - 13 listopadaPodpowiadamy pomysły na wyprawę

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Rundka Rudołtowice, Ćwiklice Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,25 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 424 m

Suma zjazdów: 427 m Ireneusz poleca tę trasę rowerzystom Relaks w parku.

W centrum wioski stoi dobrze zachowany pałac, wzniesiony prawdopodobnie w 1752 roku dla ówczesnego właściciela tutejszego majątku, hrabiego Józefa Zborowskiego. Przypuszcza się jednak, że jakiś obiekt rezydencjonalny stał w tym miejscu już w XVII stuleciu. Pałac został wymurowany na planie prostokąta i przykryty dachem mansardowym z lukarnami. Jest jednopiętrowy i podpiwniczony. Fasada główna uzyskała podział siedmioosiowy, pośrodku niej zaś znajduje się płytki, trójosiowy ryzalit, zwieńczony trójkątnym przyczółkiem, w którym umieszczono kartusze herbowe byłych właścicieli, z herbami Jastrzębiec i Ostoja. Narożniki gmachu są boniowane. Wewnątrz zachowały się sklepienia na parterze i sufity na wyższych kondygnacjach. W pałacu mieszkali kolejni właściciele rudołtowskiego majątku. W XIX wieku należał on już do książąt pszczyńskich, stając się siedzibą ich przedstawicieli. Po międzywojennej parcelacji tutejszych dóbr, w pałacu urządzono hotel. W czasie II wojny światowej mieścił się w nim ośrodek służby pracy dla Związku Niemieckich Dziewcząt. Po wojnie gospodarzem pałacu był m.in. uniwersytet ludowy i duże zakłady pracy. Wreszcie ulokował się tu Specjalny Ośrodek Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących. Pałac otoczony jest przez krajobrazowy park z grabami, dębami i lipami.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pszczyny

🚲 Trasa rowerowa: Krajoznawcza Pętla Helenka-Miechowice-Dolomity-Segiet Początek trasy: Zabrze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 27,41 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podjazdów: 2 798 m

Suma zjazdów: 2 781 m Rowerzystom trasę poleca Jaskulaa.d Dzisiaj ostatni dzień pięknej, letniej pogody wiec postanowiłem go wykorzystać w pełni. Zaliczyłem piękną pętle przez okoliczne lasy, polne drogi oraz atrakcje przyrodnicze. Pierwotnym celem mojej wycieczki były "Dolomity Sportowa Dolina" koło Stroszka, największe wrażenie zrobiła na mnie jednak zabytkowa Hałda Popłuczkowa leżąca nieopodal Dolomitów. Każdemu polecam udać się w to miejsce gdyż widok na Tarnowskie Góry jest bardzo ładny. Oznaczenie tras rowerowych jest czasami nie jasne dlatego trzeba uważać aby nie przegapić rozjazdu, dotyczy to w szczególności przebiegu trasy niebieskiej za Dąbrową Miejską.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zabrza

🚲 Trasa rowerowa: Z wizytą u Mieszka i Przemka Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 80,03 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 1 207 m

Suma zjazdów: 1 216 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Mieszko i Przemko to pomniki przyrody - kilkusetletnie dęby rosnące w Kończycach Wielkich. Mieszko ma około 700 lat i jest najstarszym dębem na Śląsku, jednym z najstarszych w Polsce, pozostałością po istniejącej tu przed wiekami puszczy. To nie jedyna atrakcja dzisiejszej wycieczki. Inne ciekawe miejsca warte zobaczenia to: przystań jachtowa w Wiśle Wielkiej; park i zabytkowa Starówka w Strumieniu; Zamek w Kończycach Małych, zwany Cieszyńskim Wawelem z XIV w.; Folwark Karłowiec; Pałac w Kończycach Wielkich: barokowo-klasycystyczny z przełomu XVII i XVIII w.; drewniany kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1774 r.; tężnia solankowa w Dębowcu. Trasa w 99.5% przebiega po asfaltowych drogach, dlatego szybko i komfortowo pokonamy cały dystans bez względu na warunki atmosferyczne.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Obozie... Początek trasy: Gliwice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 68,8 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 908 m

Suma zjazdów: 917 m JIMMYtm poleca tę trasę Dziś Barbie wybrała się do pozostałości po obozie koncentracyjnym w Sławięcicach i pomnika upamiętniającego ówczesnych robotników. Niestety oznakowanie drogi do obozu bardzo słabe. O okolicznych bunkrach nie wspominając. W drodze powrotnej zahaczamy o Willę Vanillę. Trasa łatwa technicznie, rower trekkingowy lub crossowy idealny.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gliwic

🚲 Trasa rowerowa: Objazdówka: Łabędy-Rokitnica-Miechowice-Dolomity-Repty-Czekanów-Szałsza-Łabędy Początek trasy: Pyskowice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 63,12 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 1 158 m

Suma zjazdów: 1 133 m Rowerzystom trasę poleca Antares Podstawą trasy miały być szlaki turystyczne z Gliwic na Zabrze-Rokitnicę i dalej z Bytomia-Miechowic na Dolomity pod Tarnowskimi Górami. W Miechowicach odbiłam na osiedle by zobaczyć ruiny pałacu miechowickiego. A w okolicach Suchej Góry spotkałam rowerzystkę, która zna te tereny jak własną kieszeń i poprowadziła mnie na Dolomity trasą nieco inną niż prowadzi szlak turystyczny, za to miał mieć lżejsze zjazdy i podjazdy niż trasa "oficjalna". Dziewczyna okazała się być podobnym do mnie rowerowym włóczykijem i przemiłą towarzyszką drogi, tak więc w rezultacie jechałyśmy razem kawał trasy do zjazdu z DK78 na Stolarzowice. Chciałam jeszcze kontynuować szlakiem turystycznym, ale to by znacznie wydłużyło drogę powrotną. A żar lał się z nieba jak szalony więc lepiej było ciąć najbliższą drogą :). Tak więc trzeba było się przeprosić z DK78, acz asfalt był tak nagrzany, że aż parowało. Bardzo udana wyprawa, między Zabrzem-Miechowicami świetna dłuuuga ścieżka rowerowa, w miechowickich lasach kolejna ścieżka rowerowa poprowadzona przez lasy, świetnie oznaczona plus tablice z mapkami tras rowerowych. Przekonałam się też, że w podróży można spotkać naprawdę ciekawe osoby, pokrewne duszyczki z zaszczepionym szwendactwem rowerowym :). Trasę oznaczam jako trudną ze względu na kilometraż połączony z konkretnymi podjazdami, zwłaszcza w rejonach Tarnowskich Gór.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pyskowic

🚲 Trasa rowerowa: Wisła Czarne Początek trasy: Wisła

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 27,03 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 513 m

Suma podjazdów: 841 m

Suma zjazdów: 844 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Bodzio__pl Auto zostawiam na parkingu koło nadleśnictwa nabieram wody w źródełku i ruszam na podbój Cieńkowa. Najpierw jest szutrówka a potem pojawiają się betonowe płyty - to nie wróży nic dobrego.

Z moja kondycją i bez wspomagania podjazd zamienia się w wypych gdy klinometr pokazuje 21% - trzeba dać odpocząć sercu.

Od odbicia na skocznie znowu mogę jechać do momentu gdy znowu jest 20% - Grań Cieńkowa to leśna droga w sumie do wyjechania. Zaplanowany zjazd okazał sia nieprzejezdny z powodu płotów ogradzających posesje i nowe budowy - trzeba omijać płoty przez las - w sumie to dodatkowa atrakcja, dobrze że nie mam elektryka (miejscami trzeba brać rower na plecy). Jeszcze zjazd do zapory i przyjemna dróżka nad zalewem z punktem odpoczynkowo - widokowym. Podobnych wiat odpoczynkowo - rozrywkowych po drodze spotkałem kilka - szkoda że duża część korzystających nie zabiera ze sobą śmieci które przynieśli.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Wisły

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem bielskich murali. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,68 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podjazdów: 802 m

Suma zjazdów: 799 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Murale, to rodzaj dzieła dekoracyjnego malarstwa ściennego. Coraz częściej możemy zobaczyć je na ścianach budynków w dużych miastach. Bielskie murale usytuowane są na prywatnych kamienicach, wieżowcu, budynkach użyteczności publicznej oraz na murach, czy ścianie oporowej przy ul. Partyzantów. Powstał przewodnik, który umożliwia zapoznanie się z pracami, ich autorami i lokalizacją. Przewodnik „Bielsko-Biała. Murale” jest bezpłatny. Można otrzymać go w Galerii Bielskiej BWA i w Punkcie Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej. Ja zaś postanowiłem przejechać szlak rowerem i uważam, że jest to ciekawa propozycja trasy na niedzielną wycieczkę. Polecam!

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: BIKE ATELIER MTB MARATON - Żarki Początek trasy: Żarki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 63,43 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podjazdów: 1 350 m

Suma zjazdów: 1 357 m Aza poleca tę trasę rowerzystom Kolejna edycja BIKE ATELIER MTB MARATON tym razem na terenie Jury. Wybrałem wariant dłuższy czyli 60km. Kondycji brak ale co tam :-). Jak to bywa na Jurze można było się powspinać i nieźle pozjeżdżać i oczywiście piach też musiał być :-) . Pogoda dopisała chociaż dzień wcześniej mocno padało i z rankiem jeszcze kropiło. Traska zdecydowanie trudniejsza niż edycja w Tychach czy Rybniku. Jak zwykle zachęcam wszystkich do uczestnictwa w takich imprezach, gdzie można spotkać innych zapaleńców dwóch kółek. Zabawa jest przednia :) . 85% trasy to bezdroża. Łączna wysokość podjazdów 979.59 m.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Żarek

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Raciborskiej 6 Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 138 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podjazdów: 3 815 m

Suma zjazdów: 3 833 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Yaneck60 Cała trasa wg licznika to 67.43 km.

Podsumowując wyjazdy w dniach:

1.) 10-11-2016 (93,63km),

2.) 15-11-2016 (78,48km),

3.) 19-11-2016 (75,74km),

4.) 22-11-2016 (86.47km),

5.) 23-11-2016 (67,43km).

Przejechaliśmy łącznie 401, 75 km, odwiedzając 70 miejscowości według książeczki Turysta Ziemi Raciborskiej.

Dziękuje: Bogdanowi, Czesławowi i Lucjanowi za udział i towarzystwo na tych trasach. Wyjazdy te były możliwe dzięki sprzyjającej aurze, która w tym okresie jak by nas napędzała.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rybnika

🚲 Trasa rowerowa: Pszczyna-Katowice - czerwona trasą rowerową (1C). Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,92 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 417 m

Suma zjazdów: 392 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Czerwona trasa rowerowa łącząca Pszczynę z Katowicami (1C). Łatwa trasa przebiegająca głównie przez tereny leśne o długości 52 km.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pszczyny

