Ścieżki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 15 - 16 październikaPodpowiedzi jednodniowych wypraw

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Rybnickiej 5 Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,23 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 785 m

Suma zjazdów: 782 m Yaneck60 poleca tę trasę rowerzystom Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rybnika

🚲 Trasa rowerowa: Popołudniowe kręcenie po przemysłowych terenach Śląska i nie tylko Początek trasy: Tychy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 79,87 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 2 561 m

Suma zjazdów: 2 563 m Pana79 poleca tę trasę rowerzystom Popołudniowa traska po przemysłowych terenach Śląska i nie tylko. Na początek kieruję się w stronę Mąkołowca i Wesołej, gdzie znajduje się kopalnia węgla kamiennego Wesoła. Następnie przez Kosztowy i Brzezinkę docieram do Jaworzna koło Elektrowni Jaworzno III, później przez Jazd Dziećkowice-Jazd Imielin dojeżdżam do Zbiornika Dziećkowice. Stąd przez Jamnice-Wioski dotarłem do Lędzin koło kopalni węgla kamiennego Ziemowit. Kilka fotek i dalej przez Bieruń, koło Fiat Chrysler Automobiles Poland - Cielmice, do Jeziora Paprocańskiego - tu to już z górki ;). Przez Żwaków-Wilkowyje dotarłem do domku. Trasa z przewagą asfaltu i trochę lasu, łatwa i przyjemna, polecam każdemu. :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Tychów

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Czeladzi Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,6 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 096 m

Suma zjazdów: 1 103 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca JIMMYtm Cel trasy to tym razem Food Trucki w Parku Śląskim, ale że pogoda ładna to grzechem byłoby pojechać tylko tam ;)

I znów wyszła ciekawa i urozmaicona trasa z wieloma odcinkami szutrowymi, polnymi, ale i asfaltem. Tereny od typowo miejskich, poprzez wiejskie, aż do leśnych. Trasa praktycznie przejezdna od początku do końca, jednak kilka razy prowadzi ścieżkami mało uczęszczanymi. Wszystko opisane w waypointach. Raz też trzeba było przejść przez pole, bo jakaś firma postanowiła ogrodzić wszystko, nie respektując ścieżek na mapach.

Ogólnie moim zdaniem trasa udana i polecam każdemu kto chce się przekonać, jakie ciekawe tereny są w okolicy w której na co dzień żyje.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sosnowca

🚲 Trasa rowerowa: Gostyń Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 69,9 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 2 767 m

Suma zjazdów: 2 773 m Trasę dla rowerzystów poleca Yaneck60 Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rybnika

🚲 Trasa rowerowa: Stawy goczałkowickie 2016/11/9 12:20 Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 19,47 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 1 151 m

Suma zjazdów: 1 144 m Ireneusz poleca tę trasę Objazd: Maciek, Zabrzeszczak, tama.

Jak głosi legenda, nazwa miejscowości wywodzi się od imienia rycerza Goczała, który otrzymał tu ziemię za czyny wojenne i zasługi na polach bitewnych. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem jego potomkowie przybrali miano Goczałkowiczów, a miejscowość, w której żyli, nazwali Goczałkowicami.

Naturalne warunki lecznicze oraz dobrze zorganizowana infrastruktura pozwoliły na utworzenie w Goczałkowicach-Zdroju jednego z najnowocześniejszych centrów uzdrowiskowych specjalizujących się w leczeniu chorób narządów ruchu, w szczególności schorzeń reumatologicznych oraz stawów po urazach, a także niektórych schorzeń układu nerwowego. Kuracjuszom zapewnia się bogaty wachlarz usług medycznych, w tym krioterapię. Leczeniem uzdrowiskowym zajmuje się kilka ośrodków: sanatoria, Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny, Sanatorium Rehabilitacyjne dla dzieci "Stokrotka" oraz Zespół Sanatoryjno - Szpitalny Rehabilitacji Narządów Ruchu "Gwarek".

Dla osób chcących aktywnie spędzać czas organizowane są atrakcyjne wycieczki piesze i rowerowe. Staw Zabrzesczak Wielki to staw hodowlany bardzo pięknie usytuowany pomiędzy terenami zalesionymi. Okolice nadają się na wycieczki rowerowe, wycieczki piesze.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pszczyny

🚲 Trasa rowerowa: Rybnik - okolice elektrowni Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,11 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 278 m

Suma zjazdów: 298 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Yaneck60 Krótki popołudniowy wypad po okolicy Rybnika i elektrowni z kolegą. Pogoda piękna, to też ruszyliśmy w trasę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rybnika

🚲 Trasa rowerowa: Pod wieżę Eiffla. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,08 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 609 m

Suma zjazdów: 607 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Krótka i łatwa przejażdżka z Czechowic-Dziedzic do Jankowic. Jankowice - wieś położona w powiecie pszczyńskim, którą można porównać do Paryża... swoją wieżę Eiffla też mają :) Wracając odwiedziłem jeszcze Warownię Pszczyńskich Rycerzy. To nie tylko restauracja, ale miejsce z wieloma atrakcjami, istny raj dla dzieci. Nie zapomnijcie tylko zabrać ze sobą worka dukatów ;)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Lasy Rudzkie - atrakcje. Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 89,7 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 1 009 m

Suma zjazdów: 1 013 m Trasę dla rowerzystów poleca Yaneck60 Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rybnika

🚲 Trasa rowerowa: Pierwszy dzień wiosny Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,82 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 422 m

Suma zjazdów: 1 428 m Trasę dla rowerzystów poleca Pana79 Pierwsze 5 km jechałem w towarzystwie żonki , ona biegła ja jechałem.Później zawróciłem w poszukiwaniu nowych tras i wiosny.Trasa wiodła 95% szlakami rowerow, jej przebieg to Gniotek-Wyry-Gostyń-Zgoń-Kobiór-Paprocany-Żwaków-Wilkowyje-Gniotek.Trasa szczególnie w lasach kobiórskich bardzo malownicza,polecam na rodzinne wypady.Dzisiejsze wskazanie licznika to 54km.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mikołowa

🚲 Trasa rowerowa: Żabie doły anno dommini 2017 Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,77 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podjazdów: 1 023 m

Suma zjazdów: 1 037 m JIMMYtm poleca tę trasę rowerzystom Lekka trasa z pięknymi terenami, jakimi są Żabie doły. Uwaga po deszczu, bo w niektórych miejscach jest trochę błota. Sama trasa łatwa i niewymagająca technicznie. Częściowo prowadzi przez centrum Katowic, więc uwaga na przechodniów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sosnowca

