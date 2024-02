Ścieżki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 17 - 18 lutego? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rozważasz wyprawę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe w woj. śląskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 17 lutego w woj. śląskim ma być od 4°C do 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 26% do 46%. W niedzielę 18 lutego w woj. śląskim ma być od 1°C do 3°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Stawy goczałkowickie 2016/11/9 12:20 Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 19,47 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 1 151 m

Suma zjazdów: 1 144 m Ireneusz poleca tę trasę rowerzystom Objazd: Maciek, Zabrzeszczak, tama.

Jak głosi legenda, nazwa miejscowości wywodzi się od imienia rycerza Goczała, który otrzymał tu ziemię za czyny wojenne i zasługi na polach bitewnych. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem jego potomkowie przybrali miano Goczałkowiczów, a miejscowość, w której żyli, nazwali Goczałkowicami.

Naturalne warunki lecznicze oraz dobrze zorganizowana infrastruktura pozwoliły na utworzenie w Goczałkowicach-Zdroju jednego z najnowocześniejszych centrów uzdrowiskowych specjalizujących się w leczeniu chorób narządów ruchu, w szczególności schorzeń reumatologicznych oraz stawów po urazach, a także niektórych schorzeń układu nerwowego. Kuracjuszom zapewnia się bogaty wachlarz usług medycznych, w tym krioterapię. Leczeniem uzdrowiskowym zajmuje się kilka ośrodków: sanatoria, Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny, Sanatorium Rehabilitacyjne dla dzieci "Stokrotka" oraz Zespół Sanatoryjno - Szpitalny Rehabilitacji Narządów Ruchu "Gwarek".

Dla osób chcących aktywnie spędzać czas organizowane są atrakcyjne wycieczki piesze i rowerowe. Staw Zabrzesczak Wielki to staw hodowlany bardzo pięknie usytuowany pomiędzy terenami zalesionymi. Okolice nadają się na wycieczki rowerowe, wycieczki piesze.

🚲 Trasa rowerowa: Lasy Rudzkie - atrakcje. Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 89,7 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 1 009 m

🚲 Trasa rowerowa: Rowerowo-Spacerowo do Ogrodzienca Początek trasy: Siewierz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 67,41 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 1 358 m

Suma zjazdów: 1 346 m Marek79 poleca tę trasę rowerzystom Spokojna rowerowa wycieczka do Ogrodzienca z znajomymi z Boguchwalowic.Droga w większości biegła asfaltem.Przejechany dystans to 65 km.Pogoda w sam raz do jazdy na rowerze.

🚲 Trasa rowerowa: Niedaleko od Zazdrości do Zawiści Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 91,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 1 149 m

Suma zjazdów: 1 142 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Groźnie brzmiąca nazwa trasy wzięła się od nazwy dwóch miejscowości, jakie napotkałem pokonując dzisiejszy etap. Zapuściłem się w okolice Żor i Łazisk Górnych, jadąc głównie oznakowanymi szlakami rowerowymi. Są tu piękne tereny leśne, które możemy przemierzać znakomicie przygotowanymi ścieżkami rowerowymi, na których nie brakuje wydzielonych miejsc do odpoczynku.

🚲 Trasa rowerowa: 10.05.2016 Jastrzębie-Zdrój-zapora Goczałkowicka i Łącka Początek trasy: Jastrzębie-Zdrój

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 80,74 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 836 m

Suma zjazdów: 822 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Hakos

Trasa bardzo atrakcyjna pod względem przyrodniczym, dużo zieleni i zwierząt w lesie. Szczególnie Lasy Zabrzeskie bardzo piękne ze niesamowitymi widokami na zb. goczałkowicki. Ścieżki leśne utwardzone, częściowo wyłożone płytami betonowymi, więc cross wystarczy. Obie zapory o tej porze roku bardzo atrakcyjne, życie budzi się na nich. Na Goczałkowickiej, jak zwykle zacznie się pojawiać mnóstwo ludzi uprawiających sporty, za to na łąckiej trochę ciszy i spokoju od gwaru a tylko delikatny szumek wody :) Okolice zb. Łąka przepiękne - sama natura! Polecam wszystkim na relaks! Według licznika:

Czas jazdy: 3h 22min

Czas wycieczki: 4h 14min

max prędkość: 52km/h

średnia prędkość: 23,8 km/h

Dystans: 80,4 km

🚲 Trasa rowerowa: Fajne Jaworzno:) Początek trasy: Sławków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 1 025 m

Suma zjazdów: 1 054 m Keradbik poleca tę trasę rowerzystom Dawno nie odwiedzałem rowerem terenu Jaworzna,postanowiłem więc zobaczyć co słychać w moim mieście,no i zrobiła się fajna wycieczka,trochę po ulicach -centrum,jeleń ,sobieski,trochę po lasach i łąkach.Znalazłem kilka ciekawych rzeczy wartych zobaczenia:murale na filarach wiaduktu pod obwodnicą,powstający ogromny blok energetyczny przy el.J-no III,w Jeleniu ul.Wielkich łowów:)) dużo pisania a warto zobaczyć samemu ,więc na rower i krótka przejażdżka (z Jelenia pod Sobieski cały czas pod górkę ) pozdrawiam.

🚲 Trasa rowerowa: Bezcelowe kręcenie km Początek trasy: Świętochłowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 24,7 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 623 m

Suma zjazdów: 644 m AniaBog poleca tę trasę Jeśli wsiadasz na rower tylko po to by podkręcić kilometry, to ta trasa jest dla Ciebie.

95% trasy prowadzi przez lasy i drogi asfaltowe we wioskach. Jedynie ok. 1.20 km przejechałem drogą nr 44 Mikołów Gliwice... ale to nic w porównaniu z zielenią i ptakami ćwierkającymi. Polecam.

🚲 Trasa rowerowa: Poniedziałkowy rozruch na ból głowy Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 60,06 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 966 m

Suma zjazdów: 975 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Pana79 Dziś przy poniedziałku w pracy strasznie ociężały się czułem i postanowiłem że choćby skały srały popołudniu wskoczę na rumaka i pokręcę się po okolicy, założenie było takie że około 30 km. W domu jeszcze zaczęła mnie głowa boleć i powiem szczerze ciężko miałem się zebrać, pierwsze 18 km myślałem że umrę :) Ale nagle przestała mnie głowa boleć i nogi dostały poweru cud jakiś czy co :) Tak dobrze zaczęło mi się korbować że nakręciłem 60 km :) Początek to Gniotek z którego kieruję się w stronę Wzgórza Kamionka - Reta Śmiłowiecka tu odbijam w kierunku Góry św. Jana gdzie nastąpił cud z bólem głowy i kieruję się w kierunku Wyr - Gostynia gdzie zaliczam ciemnego Kozela następnie korbuję przez Kobiór i odbijam do Jeziora Paprocieńskiego mały przystanek w Promnicach i dalej Paprocany - Żwaków - Glinka - Mąkołowiec i ląduję w domu :)Mimo początkowego bólu głowy strasznej duchoty przejażdżka z serii udanych polecam po drodze kilka ciekawych miejsc !

🚲 Trasa rowerowa: W poszukiwaniu zamku grodeckiego Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 182 m

Suma podjazdów: 1 160 m

Suma zjazdów: 1 101 m Rowerzystom trasę poleca Ireneusz Skoczów-Grodziec.

Obecny zamek zbudowany został w latach 1542–1580 przez kasztelana księcia cieszyńskiego Macieja z rodu Grodzieckich herbu Radwan w miejscu dawnego zamku. Przypuszcza się, że zachowane do dziś zabudowania zamkowe powstały prawdopodobnie pod koniec XIV wieku na miejscu drewnianego grodu z XII w który strzegł traktu handlowego wiodącego z Małopolski przez Śląsk Cieszyński na Morawy. Był własnością rodziny Grodeckich z Brodu (herbu Radwan) do połowy XVII wieku. Później kolejno stawał się rezydencją rodów Marklowskich (herbu Wieniawa) z Żebraczy, Sobków z Kornic oraz Larischów.

🚲 Trasa rowerowa: Popołudniowe kręcenie po przemysłowych terenach Śląska i nie tylko Początek trasy: Tychy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 79,87 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 2 561 m

Suma zjazdów: 2 563 m Trasę dla rowerzystów poleca Pana79 Popołudniowa traska po przemysłowych terenach Śląska i nie tylko. Na początek kieruję się w stronę Mąkołowca i Wesołej, gdzie znajduje się kopalnia węgla kamiennego Wesoła. Następnie przez Kosztowy i Brzezinkę docieram do Jaworzna koło Elektrowni Jaworzno III, później przez Jazd Dziećkowice-Jazd Imielin dojeżdżam do Zbiornika Dziećkowice. Stąd przez Jamnice-Wioski dotarłem do Lędzin koło kopalni węgla kamiennego Ziemowit. Kilka fotek i dalej przez Bieruń, koło Fiat Chrysler Automobiles Poland - Cielmice, do Jeziora Paprocańskiego - tu to już z górki ;). Przez Żwaków-Wilkowyje dotarłem do domku. Trasa z przewagą asfaltu i trochę lasu, łatwa i przyjemna, polecam każdemu. :)

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wyprawę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Co czeka na rowerzystów w woj. Śląskim? Zamki, pustynie i źródła Wisły

Jura Krakowska-Częstochowska na pograniczu województw śląskiego i małopolskiego, to jeden z najbardziej malowniczych regionów Polski i każdy szanujący się rowerzysta powinien przemierzyć ją na jednośladzie chociaż raz. Czekają na tu na was wspaniałe zamki na czele ze słynnym Ogrodzieńcem, malownicze doliny (np. Dolina Wodącej z wapiennymi ostańcami i górującym nad skałami zamkiem Pilcz) i góry (Góra Zborów w Podlesiach to doskonały punkt widokowy; można tu też zwiedzić Jaskinię Głęboką z nietoperzami). Ciekawych i pięknych zakątków nie brak także w Beskidach – Śląskim, Żywieckim i Małym. Warto odwiedzić choćby Baranią Górę, po której stokach płyną Biała i Czarna Wisełka, potoki źródłowe Wisły. Pozostając przy rzekach – w południowo-zachodniej części woj. śląskiego leży Kraina Górnej Odry, poprzecinana wieloma wyjątkowo pięknymi trasami rowerowymi. Jest ich tu łącznie 800 km, czyli więcej niż wynosi odległość z Zakopanego na Półwysep Helski. Jeśli lubicie zupełnie niezwykłe krajobrazy, zaplanujcie wycieczkę na Pustynię Błędowską, największy w Polsce obszar pustynny, nazywany „polską Saharą”. Dawniej występowało tu nawet typowe dla pustyń zjawisko fatamorgany. Musicie się jednak spieszyć – Pustynia Błędowska zarasta roślinnością i może już za parę lat będzie przypominała raczej piaszczystą łąkę niż pustynię.