Ścieżki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 18 - 19 marca? Zobacz podpowiedzi wypraw

Rozważasz wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe w woj. śląskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: W poszukiwaniu zamku grodeckiego Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 182 m

Suma podjazdów: 1 160 m

Suma zjazdów: 1 101 m Ireneusz poleca tę trasę rowerzystom Skoczów-Grodziec.

Obecny zamek zbudowany został w latach 1542–1580 przez kasztelana księcia cieszyńskiego Macieja z rodu Grodzieckich herbu Radwan w miejscu dawnego zamku. Przypuszcza się, że zachowane do dziś zabudowania zamkowe powstały prawdopodobnie pod koniec XIV wieku na miejscu drewnianego grodu z XII w który strzegł traktu handlowego wiodącego z Małopolski przez Śląsk Cieszyński na Morawy. Był własnością rodziny Grodeckich z Brodu (herbu Radwan) do połowy XVII wieku. Później kolejno stawał się rezydencją rodów Marklowskich (herbu Wieniawa) z Żebraczy, Sobków z Kornic oraz Larischów.

🚲 Trasa rowerowa: Zbójnicką Aleją po Węgierskiej Górce. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 100,56 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 330 m

Suma podjazdów: 1 142 m

Suma zjazdów: 1 216 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Węgierska Górka to miejscowość turystyczna, w urokliwym zakątku Żywiecczyzny, nad rzeką Sołą, będąca świetną bazą wypadową w Beskid Śląski oraz Beskid Żywiecki.

Węgierska Górka była ważnym punktem oporu podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Współcześnie można zwiedzić tutaj polskie fortyfikacje z tego okresu.

Do atrakcji możemy zaliczyć liczne forty obronne, bulwary nad Sołą, czy Aleję Zbójników (znajduje się tu 6 rzeźb wysokości około 5 m przedstawiających popularne postaci z dziejów zbójnictwa Żywiecczyzny).

🚲 Trasa rowerowa: Pławniowice. Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 114,84 km

Czas trwania wyprawy: 15 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 1 421 m

🚲 Trasa rowerowa: Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) cz.1 Początek trasy: Wisła

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 103,72 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 370 m

Suma podjazdów: 3 300 m

Suma zjazdów: 3 621 m Dominik poleca tę trasę rowerzystom Wiślana Trasa Rowerowa to projekt ogólnopolski, w który zaangażowanych jest 8 województw, to szlak liczący ponad 1000 km, z początkiem w Beskidach, a końcem przy ujściu Wisły do Morza Bałtyckiego. W części 1. najfajniejszy odcinek jest od Wisły do Kaniowa, potem szlak jest słabiej przygotowany i gorsza nawierzchnia, pierwszy etap zakończyliśmy w Oświęcimiu Brzezince przy obozie koncentracyjnym. Oznakowanie jest miejscami niekompletne, szczególnie na odcinku poniżej Drogomyśla. Mapa trasy jest niezbędna, gdyż istniejące w terenie tabliczki z przebiegiem trasy są bardzo schematyczne, a w wielu miejscach brakuje kierunkowskazów trasy.

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Raciborskiej 5 Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 156,49 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 3 665 m

Suma zjazdów: 3 680 m Yaneck60 poleca tę trasę rowerzystom Kolejny wyjazd tym razem w trójkę: Bogdan, Lucjan i ja. wg książeczki Turysta Ziemi Raciborskiej. Rozpoczęliśmy jazdę z Raciborza, po zachodniej stronie rzeki Odry. Do Raciborza dostaliśmy się koleją, powrót do Rybnika też koleją. Do potwierdzenia mamy w książeczce 15 kontrolnych pieczątek. Pieczątki te zdobywane były w różnych miejscach tj. na parafii, sklepach, u sołtysa itp.Trasa: Lekartów, Cyprzanów, Kornice, Pietrowice Wielkie, Gródczanki, Kietrz, Kozłówki, Księże Pole, Czerwonków, Baborów, Dzielów, Raków, Maków, Krowiarki, Jastrzębie, Modzurów, Gamów, Strzybnik, Rudnik, Proszowiec, Racibórz. Trasa przebyta rowerem to wg licznika to 86. 47 km. Pogoda piękna słonko świeciło do zmierzchu, tylko dosyć silny wiatr utrudniał nam jazdę. Dziękuję kolegą za towarzystwo w tym wyjeździe.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie wraca z pracy Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,59 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 125 m

Suma zjazdów: 184 m Trasę dla rowerzystów poleca JIMMYtm Bardzo przyjemna w większości prowadząca drogami szutrowymi trasa z Gliwic do Katowic. Kilka odcinków asfaltowych nie przeszkadzało, a drogi szutrowe i leśne łatwo przejezdne. Dla każdego kto twierdzi, że Śląsk nie jest zielony, zapraszam na wycieczkę w/w trasą :)

🚲 Trasa rowerowa: Z Pawłowic do Pszczyny niebieskim szlakiem rowerowym.. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 79,53 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 1 158 m

Suma zjazdów: 1 157 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Dzisiaj postanowiłem przejechać z Pawłowic do Pszczyny, niebieskim szlakiem rowerowym tzw. Plessówką. Do Pawłowic dostałem się trasą rowerową EuroVelo (R4), którą jedzie się bardzo łatwo i przyjemnie. Z Pawłowic ruszyłem Plessówką i po przejechaniu 45 km, znalazłem się w Pszczynie. Stan nawierzchni jest w miarę dobry, jedynie w Suszcu po wjeździe do lasu napotkamy krótki 500m odcinek jazdy po bezdrożu. Z połączenia dwóch tras wyszła całkiem fajna pętelka. Polecam!

🚲 Trasa rowerowa: Rundka przez Łąkę Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,5 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 741 m

Suma zjazdów: 749 m Ireneusz poleca tę trasę Kapliczki na trasie.

Na rozstajach dróg: Turystycznej i Kasztanowej w Pszczynie, w sąsiedztwie tzw. Grobli Łąckiej, stoi interesująca kapliczka z 1848r. przedstawiająca figurę św. Antoniego Padewskiego. Kapliczka ma formę wieży osłaniającej tradycyjnie pokazaną figurę świętego Antoniego Padewskiego z dzieciątkiem na ręku. Był to pochodzący z bogatej rodziny , włoski teolog, franciszkanin, jeden z najbardziej cenionych kaznodziei w kościele katolickim, którego kazania gromadziły tłumy wiernych. Przedstawiany jest z dzieciątkiem, ponieważ uznaje się, że miał objawienie senne, w których nawiedziło go Dzieciątko Jezus, ucałowawszy go, zapewniło o miłości Boga i obdarzyło cudownymi możliwościami. Pochowany w Bazylice św. Antoniego w Padwie popularnej „Il Santo”. Ciekawostką jest, że za jeden z cudów uważa się fakt, iż po 30 latach od jego śmierci, w otwieranej trumnie, stwierdzono ciało w całkowitym rozkładzie, a język, „narzędzie”, które używał do nawracania wiernych, zachował się w stanie nie zmienionym.

Kapliczka przystrojono obrazem Bożej Rodziny oraz okolono metalowym płotkiem. W tylnej części znajduje się sentencja „Matko Boża módl się za nami” oraz napis, że „Odnowiona staraniem Ignacego Kapusty” i data 1920r. Nie udało się znaleźć informacji mówiących o fundatorze malowniczej budowli i przyczyny jej powstania, ale można przypuszczać, że miejsce to było miejscem postoju i wytchnienia wędrujących tą trasą podróżnych. Miała im udzielać błogosławieństwa na dalszą drogę. Stąd też fundator wybrał postać św. Antoniego Padewskiego, który uznawany jest za patrona osób i rzeczy zaginionych oraz podróżnych.

🚲 Trasa rowerowa: Na rynek do Strumienia Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,68 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 955 m

Suma zjazdów: 960 m Trasę dla rowerzystów poleca Ireneusz Weekendowa trasa. Strumieński park, w którym zbudowano swoistą tężnię. Korzystając z tradycyjnej, wydobywanej tu przed wiekami solanki zabłockiej wybudowano fontannę, wykorzystywaną do emitowania w powietrzu jonów soli. Solanka zabłocka wydobywana jest w pobliskim Zabłociu od 1891r. Pochodzi z rozciągającego się tutaj przed przed 15 milionami lat oceanu. Zawiera niezbędne mikroelementy potrzebne do stworzenia unikalnego mikroklimatu morskiego, który działa leczniczo, relaksująco i poprawia samopoczucie. Na środku rynku w Strumieniu stoi wysoki ozdobny postument zwieńczony kamienną figurą Chrystusa Króla. W lewej ręce trzyma On kulę, która symbolizuje ziemię i panowanie nad światem, natomiast prawą unosi w geście błogosławieństwa. Na postumencie widnieje rok 1886. Miejsce usytuowania figury zabezpieczone jest niskim ozdobnym, metalowym ogrodzeniem. Przy wejściu ustawione zostały dwie lampy.

🚲 Trasa rowerowa: Siewierz - Strąków - Zendek - Stronków - Brudzowice - Siewierz Początek trasy: Siewierz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,06 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podjazdów: 2 229 m

Suma zjazdów: 2 256 m Pawinsja poleca tę trasę Trasa o średnim stopniu trudności, raczej płaska o przewyższeniu niespełna 80 m. Prowadzi zarówno drogami asfaltowymi jak i leśnymi.

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową? Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać.