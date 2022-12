Ścieżki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 24 - 25 grudniaPodpowiadamy pomysły na wyprawę

Wszędzie błoto więc postanowiłem trochę poszukać historii wokół siebie i postawiłem na szyby kopalniane - niestety już nieistniejące. Po niektórych został dekiel a inne przestały bezpowrotnie istnieć. Szkoda przydała by się chociaż tabliczka w miejscu gdzie kiedyś stał szyb :-( Było trochę kręcenia się i pytania ludzi ale i tak jestem zadowolony z kilku miejsc które odnalazłem. Próbowałem to zrobić latem ale bujna zieleń uniemożliwia penetrowanie terenu :-) teraz się udało... Łączna wysokość podjazdów 223.8 m Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Smutna Góra i Gamrot

Początek trasy: Mysłowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,23 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 320 m

Suma zjazdów: 320 m

Trasa którą przejechałem jesienią 2016 roku. Warta by o niej wspomnieć ze względu na dwa ciekawe miejsca. Pierwsze to Smutna Góra

"Smutna Góra (Chełmska Góra) – wzgórze o wysokości 251 m n.p.m. znajdujące się w Chełmie Śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim w województwie śląskim.

Jesienią 1831 r. wybuchła w Chełmie epidemia cholery, która pochłonęła 218 ofiar. Ze względu na ochronę wody w studniach w gminie, umarłych nie grzebano na miejscowym cmentarzu, lecz wywożono w skrzyni z otwieranym dnem i grzebano w piaskach wschodniego zbocza wzgórza Chełm, będącego własnością kościelną. Po tragicznych wydarzeniach otrzymała nową nazwę „Smutna Góra”. W miejscu zbiorowej mogiły – cmentarza mieszkańcy Chełmu w 1831 r. wznieśli krzyż". cyt. Wikipedia.

Drugie to Brama Przejścia do III Tysiąclecia, która jest wotum wdzięczności, zbudowanym przez mieszkańców gminy dla upamiętnienia przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia.

Jechałem głównie asfaltem, ale można dotrzeć tam bocznymi drogami.

