Ścieżki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 28 - 29 stycznia? Zobacz podpowiedzi wypraw

Końcówka lata, wspaniała bezwietrzna pogoda, nie pozostaje więc nic innego jak wskoczyć na rower i w drogę. Pomimo, że trasa liczy ponad 80 km, to ze względu na płaskie ukształtowanie terenu można zaliczyć ją do łatwych. Z Czechowic kierujemy się na Rudołtowice, Miedźną, Nowy Bieruń. Tutaj możemy odpocząć, podziwiając powstający nowy ogród "Mini arboretum". Teraz musimy podjąć decyzję: jedziemy w prawo czy w lewo? Rzut monetą i wypadło w prawo. Przejeżdżamy przez Bojszowy, Świerczyniec i skręcamy w Lasy Pszczyńskie. Stąd już tylko kawałek do Jeziora Paprocańskiego i nie można oprzeć się pokusie, objechania go ścieżką rowerową. Wracamy przez Kobiór i Pszczynę. I tak zakończyła się kolejna wspaniała wycieczka rowerowa. Gorąco polecam!

Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 101,03 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 1 644 m

Suma zjazdów: 1 644 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca Pana79

Mam remont łazienki więc ostatnio mało czasu na rowerowy relaks, dziś udało mi się wcześniej skończyć i postanowiłem wyruszyć w trasę. Początek trasy miał przebiegać czerwonym szlakiem rowerowym przez Kobiór do Pszczyny i z powrotem przez Studzienice, a że miałem nawet dobry czas i super mi się kręciło kilosy to pociągło mnie do Goczałkowic nad zbiornik, gdzie pogoda była iście sztormowa i tam wpadł mi pomysł do głowy żeby wykorzystać część trasy kolegi Lukasa i uderzyć przez Czechowice Dziedzice przez Brzeszcze do Rezerwatu Żubrowisko w Jankowicach, gdzie udało mi się w końcu zrobić fotkę wylegującego się Żubra.Z Jankowic już z górki przez Studzienice, Kobiór, Tychy do domku.Trasę zaliczam do udanych, mimo silnego wiatru i ciemnych chmur nad głową no i temperatura nie rozpieszczała. Polecam każdemu spragnionemu super widoków rowerzyście ;)

