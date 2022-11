Ścieżki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 3 - 4 grudniaPomysły na jednodniową wyprawę

Ścieżki rowerowe w woj. śląskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Początek trasy: Kuźnia Raciborska

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,97 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podjazdów: 84 m

Suma zjazdów: 85 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca Mazi88

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Jedziemy drogą BARACHOWSKA cały czas prosto asfaltem. Podziwiamy pięknie odbudowany las po pożarze w 1992 roku. Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy. Mijamy wieżę obserwacyjną. (1) Na skrzyżowaniu (2) skręcamy w lewo – KOTLARSKA. Kończy się asfalt, jedziemy cały czas prosto po ubitych kamieniach. Mijamy ławkę zakochanych, (3) nadal prosto i na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. (Znak kieruje Nas do kaplicy) Po lewej mamy drewnianą Kaplicę Św. Magdaleny. Cały czas prosto. Mijamy znak Nadleśnictwo Rudziniec, (4) droga wije się przez las. Po drodze mijamy budowę „leśnej autostrady” (5) Dojeżdżamy do TWOROGU MAŁEGO. (6) Na pierwszej krzyżówce skręcamy mocno w prawo w stronę lasu. Z TWAROGOWSKIEJ skręcamy na DO ŻWIROWEJ. Na skrzyżowaniu z ENERGETYCZNĄ skręcamy w lewo. (jedziemy wzdłuż linii wysokiego napięcia) Następnie skręcamy w prawo NA ORŁY i przed siebie. Zatrzymujemy się pod tablicą i kamieniem upamiętniającym to miejsce. (7) Teraz drogę wyznaczają znaki Leśnej Dydaktycznej Ścieżki Rowerowej. (po drodze mijamy wiele tablic informacyjnych oraz bardzo ciekawe miejsce zwane ZIELONĄ KLASĄ – 8). Drogą NA SZLABAN docieramy do asfaltowej KOTLARSKIEJ. Skręcamy w prawo i na kolejnym skrzyżowaniu kierujemy się jak znak wskazuje w stronę Kościoła w Kuźni Raciborskiej (ZAKAZANA). (9) Mijamy tory kolejowe. Droga wije się wśród drzew. Jesteśmy na skrzyżowaniu z drogą BARACHOWSKĄ, którą już jechaliśmy. Skręcamy w lewo i prosto szlakiem do stadionu.

