Ścieżki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 3 - 4 wrześniaPomysły na jednodniowy wypad

Trasy rowerowe w woj. śląskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Początek trasy: Jaworzno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 119,84 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 868 m

Suma zjazdów: 858 m

Rowerzystom trasę poleca AlterSpider

Dzisiejsza wycieczka do Czerwionka-Leszczyny

Zabytkowe Osiedle Patronackie kopalni „Dębieńsko” – Familoki to jedna z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych kolonii tego typu. Zostało ono zaprojektowane tak, by tworzyć przemyślaną całość, choć każdy z około stu familoków wchodzących w jego skład jest inny. Obejmujące ulice Szkolną, Wolności, Słowackiego, Hallera, Kombatantów i Mickiewicza zajmuje obszar 15 ha i jest tym samym największym zachowanym obszarem familoków na Śląsku, wpisanym do rejestru zabytków w 1995r. Osiedle tworzą 84 jedno – i dwukondygnacyjne budynki, murowane z czerwonej cegły z elementami ornamentów z białej cegły glazurowanej, elementami „muru pruskiego”, fragmentami gładkich piaskowych tynków i innymi zdobieniami elewacji.