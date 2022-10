Ścieżki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 8 - 9 październikaPomysły na jednodniową wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim proponujemy na weekend.

Rowerem w woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Spontanicznie do Kumpla Marka Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,66 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 2 166 m

Suma zjazdów: 2 171 m Rowerzystom trasę poleca Pana79 Dzisiaj pogoda nawet spoko tylko trochę wiało, postanowiłem wybrać się w stronę Muchowca, a że nawet fajnie mi się nabijało kilosy to postanowiłem zahaczyć o Siemianowice Sląskie i odwiedzić kumpla i jego rodzinkę.Szybka męska spontaniczna decyzja kolegi i postanowił część trasy powrotnej pokonać ze mną po wypiciu gorącej kawki zrobionej przez koleżankę Klaudię wskoczyliśmy na rumaki i skierowaliśmy się w stronę Parku śląskiego i dalej w kierunku Witosa tam nawet czas był sprzyjający więc postanowiłem zahaczyć z kumplem o Kochłowice i zobaczyć Średniowieczny Gródek cel wyprawy kolegi. Tam krótki postój i rozstanie z kolegą on w kierunku Siemianowic, a ja w kierunku Mikołowa. Mario dzięki za wspólna część trasy i że mnie tam wyciągałeś ! Przebieg trasy to Gniotek-Podlesie-Kostuchna-Muchowiec-Zawodzie-Siemianowice Śląskie-Park Śląski-Kochłowice-Jamna-Gniotek.Trasa dosyć przyjemna polecam na dłuższy wypadzik :)

🚲 Trasa rowerowa: Miodna wycieczka z rodzinką Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,9 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 489 m

Suma zjazdów: 474 m Lemur36 poleca tę trasę Propozycja trasy na weekendowy wypad z dzieciakami. Atrakcją jest możliwość pokazania dzieciakom jak wyglądało dawniej życie na wsi i to wcale w nie tak odległych czasach. Kolejną atrakcją są różnorodne gatunki zwierząt, których w naszym codziennym otoczeniu nie mamy szans zobaczyć. A wszystkie te cuda znajdują się niedaleko Czechowic, w Pszczynie. Myśmy mieli dzisiaj szczęście i załapaliśmy się dodatkowo na degustację miodu i wyrobów z niego (ciasta, miodówka...), w Skansenie Wsi Pszczyńskiej.

🚲 Trasa rowerowa: Czarny pieszy szlak metalurgów Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 798 m

Suma zjazdów: 805 m Aza poleca tę trasę Po czterech latach ponownie wróciłem na czarny szlak metalurgów. Trochę się różni od mapy. Początek szlaku znajduje się na ul. Parkowej (jest kropka :-) ) w Gołonogu a koniec w Starych Maczkach przy pętli (kropki nie znalazłem :-( ). Muszę stwierdzić, że do ideału jeszcze daleka droga ale zauważyłem, że coś się dzieje - trwają prace porządkowe na szlaku !!! Super, trzymam kciuki aby udało się ukończyć prace i prawidłowo oznakować jego przebieg. Zaznaczyłem na mapie miejsca, które mogą sprawić problem z wyborem kierunku :-). W lasku w Majchewiźnie musicie uważać na połamane drzewa - efekt ostatnich wichur. Szlak naprawdę godny polecenia, oczywiście po "remoncie" :-).

51% traski to bezdroża.

🚲 Trasa rowerowa: Do Bierunia wróć :) Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,63 km

Czas trwania wyprawy: 24 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 121 m

Suma zjazdów: 1 151 m Pana79 poleca tę trasę rowerzystom Niedzielna trasa po znanej mi okolicy, początek kieruje się w stronę jeziora paprocańskiego przez Wilkowyje - Żwaków tutaj fotka i dalej przez lasy pszczyńskie docieram do Bierunia tutaj odnajduje dzięki koledze Lemurowi najstarszy w tej okolicy kopiec bieruński niestety znajduje się na prywatnej posesji, po drodze łapie mnie kilkukrotnie mały na szczęście deszczyk, zachaczamy o bieruński rynek i dalej kieruje się w stronę Lęndzin i tu znowu deszczyk przed którym kryję się pod lupą przy pobliskim zabytkowym kościele na wzgórzu, czuje się jak pod gigantycznym parasolem. I tu koryguje że względu na pogodę moje plany zamiast w kierunku Jaworzna odbijam w stronę lasów murckowskich przez rezerwat Murcki - Giszowiec - Piotrowice - Panewniki gdzie dorwała mnie potężna ulewa na szczęście znalazłem schronienie pod zadaszeniem przy wejściu do akademików okazuje się że moja decyzja o skróceniu trasy okazała się słuszna Po przeczekaniu ulewy przez lasy panewnickie wzgórze Kamionka docieram do domu szczęśliwy że dotarłem suchy ;) Według traseo trasę przejechałem w 24 godziny dobre :)

🚲 Trasa rowerowa: Lipcowy wypad w świerklanieckie lasy Początek trasy: Piekary Śląskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 64,14 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 953 m

Suma zjazdów: 954 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Zbyszek1000 Trasa w większości po lesie, łatwa, polecam na letnie upały.

Można połączyć z pływaniem w Zalewie Zielona, Chechło czy opalaniem na wyspie w Pniowcu.

P.s. fajna droga - oznacza twardą drogę, dobrze ubitą, z drobnego kamienia

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na szczyt Ochodzita i dalej na Trójstyk Początek trasy: Wisła

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 447 m

Suma podjazdów: 1 533 m

Suma zjazdów: 1 522 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom Dzisiejszą trasę podpatrzyłem u Lemura na Traseo . rano lekko ją zmodyfikowałem i myślę ,że wyszło to całkiem dobrze . Przede wszystkim dodałem podjazd pod Ochodzitę . Niesamowicie piękny punkt widokowy . Warto tu poświęcić trochę czasu . Widoki rekompensują poniesione trudny . W karczmie nie byłem ale też pewnie warto tu wdepnąć .

Trójstyk to takie trochę magiczne miejsce ze względu na zbieg trzech granic - Polski , Czech i Słowacji . Generalnie trasa cudna pod względem widokowym . Podjazdy , ale też zjazdy mogą zaskoczyć . Warto zadbać o dobre hamulce

🚲 Trasa rowerowa: Majówka na Paprocanach Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,91 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 152 m

Suma podjazdów: 1 259 m

Suma zjazdów: 1 263 m JIMMYtm poleca tę trasę Trasa z Katowic do Jeziora Paprocańskiego i z powrotem. Pół na pół asfalt i drogi leśne. Jako że zima była śnieżna, a i deszczów ostatnio nie brakowało, trochę błota na trasie jest. Ale to tylko urozmaica wycieczkę ;)

Na samych Paprocanach tłumy, jak to w dzień wolny :)

