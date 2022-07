Ścieżki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 9 - 10 lipcaPodpowiedzi jednodniowych wypraw

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Psie Hasanie potem zapomniane fortyfikacje Początek trasy: Tarnowskie Góry

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,44 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 2 248 m

Suma zjazdów: 2 271 m Jaskulaa.d poleca tę trasę Dzisiaj zaplanowałem powłóczyć się po okolicy, bez konkretnego celu. W efekcie zajechałem na "PSIE HASANIE" w Grzybowicach gdzie miłośnicy psów spędzają czas na wolnym wybiegu ze swoimi pupilami. Następnie postanowiłem ruszyć śladem okolicznych fortyfikacji z drugiej wojny światowej czyli Punkt oporu w Stolarzowicach "Regelbau", Fundament radaru w Stolarzowicach oraz niemiecki schron obserwacyjny w lesie na Górnikach. Niestety okazało się, że do żadnego z nich nie da się dojechać w normalny sposób (bez przeprawiania się przez gołe pole). Jedynie udało mi się dotrzeć (z wielkim trudem-brak jakiejkolwiek ścieżki) do niemieckiego schronu obserwacyjnego na Górnikach. Sam schron jest cały zarośnięty i całkowicie zapomniany, a szkoda gdyż mógłby upamiętniać wydarzenia które wydarzyły się tutaj w latach 40 XX wieku.

🚲 Trasa rowerowa: Już zachodzi czerwone słoneczko... Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,03 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 704 m

Suma zjazdów: 706 m Lemur36 poleca tę trasę Niedzielne popołudnie, pyszny obiad... do pełni szczęścia brakuje tylko trochę ruchu ;) Chociaż pogoda mroźna, to pięknie świecące słońce zachęca do przejechania małej rundki. Kieruję się na Bestwinę, Hałcnów, Komorowice Krakowskie i Śląskie, dalej Mazańcowice, Ligotę, Burzej. Największą atrakcją podczas pokonywania trasy był zachód słońca. Okazuje się, że nie tylko nad morzem czy w górach wygląda on pięknie, ale i w najbliższej okolicy może nas urzec! Kolejną ciekawostką były tajemnicze ślady na drodze, czyżby były to stopy Yeti? :)

🚲 Trasa rowerowa: Przez Wilamowice do Kęt Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 59,2 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 172 m

Suma podjazdów: 1 560 m

Suma zjazdów: 1 617 m Rowerzystom trasę poleca Ireneusz Do Kaplicy św. Jana Kantego.

We wschodniej części placu przykościelnego od ponad trzystu lat stoi budowla przypominająca o najsłynniejszym z kęczan - to kościół pod wezwaniem św. Jana Kantego, w lokalnej tradycji zwany kaplicą. Świątynia, wybudowana podobno na miejscu urodzin świętego profesora Akademii Krakowskiej, jest już drugą w tym miejscu. Pierwsza, ufundowana przez księcia Sykstusa Lubomirskiego, została ukończona w 1648 r. Ze względu na rozszerzający się kult Jana Kantego (wówczas jeszcze przedkanonizacyjny) i związany z nim wzmożony ruch pielgrzymkowy do miejsca jego urodzenia, w roku 1715 na miejscu niewielkiej kaplicy wybudowano okazalszy kościół. Jego fundatorami byli ks. Marcin Ośliński - dziekan kolegiaty św. Anny w Krakowie oraz ks. Jan Chryzostom Pyzowic - kanonik krakowski i prebendarz kaplicy św. Jana Kantego. Konsekrował go biskup krakowski Krzysztof Szembek w roku 1781.

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka na Krywałd Początek trasy: Pyskowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 896 m

Suma zjazdów: 890 m Antares poleca tę trasę Wycieczka z Łabęd na Krywałd - jak zwykle szlakami turystycznymi. Piękna droga między Wójtową Wsią a Żernicą, za Nieborowicami droga asfaltowa przez lasy, hałda w Szczygłowicach, wreszcie woda na Krywałdzie...acz woda jakoś "prywatna".

🚲 Trasa rowerowa: Baza rakietowa i do Pszczyny Początek trasy: Mysłowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 99,5 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 670 m

Suma zjazdów: 694 m Trasę dla rowerzystów poleca Shadow125 Ładna pogoda więc w drogę. Celem są ruiny bazy rakietowej za Tychami. Wyruszyliśmy przez Murcki, obowiązkowo wjazd na hałdę (punkt widokowy). Przez Tychy i Paprocany dojechaliśmy na miejsce. Trafiliśmy bez trudu. W pagórku była ukryta baza rakietowa. Zostały w zasadzie tylko ściany. Wewnątrz pagórka coś było bo zasypali a na górze wylany beton. Da się wejść do środka - wymaga to trochę wprawy i uwaga na głowy :). Jako, że była wczesna pora pojechaliśmy do Pszczyny. Po drodze odwiedziliśmy stary cmentarz żydowski. Potem park Pszczyński, zamek i powrót do domu. 100 pękła jak nic, ale warto było.

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Rybnickiej 1 Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 63,62 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 2 329 m

🚲 Trasa rowerowa: Pławniowice turystycznie Początek trasy: Pyskowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,02 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 3 005 m

Suma zjazdów: 3 010 m Trasę dla rowerzystów poleca Pablojap Trasa pełna atrakcji, asfalt oraz dobrze ubite leśne ścieżki. Jechałem po srogich opadach i ani razu nie grzązłem w błocie. Po opuszczeniu Gliwic zaczyna się przyjemny plener utartymi szlakami rowerowymi. Na początek ferma krów, jest przy samej drodze i jak widać na załączonym zdjęciu wzbudza zainteresowanie. Dalej ciągle drogą gruntową i bardzo przyjemna podróż lasem, który w 1992 roku płonął w ogromnym pożarze. Obecnie rosną tam młode drzewa, a na skraju lasu postawiono pomnik upamiętniający ów wydarzenie oraz jego ofiary. W Łączy jest fajne miejsce na odpoczynek, zaraz przy głównym szlaku, którym ruszam dalej. W Rudzińcu stoi stary Kościół, wg. wikipedii pochodzi prawdopodobnie z XV wieku. Jest bardzo urokliwy i warto go zobaczyć. W dalszą drogę jadę już asfaltem aż do samych Pławniowic. Warto rzucić okiem na pałac w Pławniowicach, a przy samym jeziorze przysiąść na chwilę. Moim skromnym zdaniem jest to najlepsze w okolicy miejsce na wypoczynek. Z powrotem wybrałem drogę wzdłuż Kłodnicy, bardzo ładny szlak. Ostatni etap podróży to już mozolna podróż asfaltem, ale jakoś do domu wrócić trzeba. Wybrałem dłuższą trasę, wiec jeżeli komuś nie przeszkadza okropna droga przed Rzeczycami, to może skierować się na Taciszów.

🚲 Trasa rowerowa: Improwizowana trasa na Chechło Początek trasy: Siemianowice Śląskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,13 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 282 m

🚲 Trasa rowerowa: Gliwice Zamek Piastowski z kumplem Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 61,08 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 1 694 m

🚲 Trasa rowerowa: Skansen wsi pszczyńskiej Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,54 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 695 m

Suma zjazdów: 1 675 m Trasę dla rowerzystów poleca Ireneusz Skansen i park pszczyński.

Skansen – Zagroda Wsi Pszczyńskiej jest miejscem niezwykłym ze względu na swoje położenie. Wśród drzew Zabytkowego Parku Dworskiego znajdującego się w centrum Pszczyny, w niedalekiej odległości od rynku, Muzeum Zamkowego i Zagrody Żubrów, znajduje się niewielkie muzeum na wolnym powietrzu, liczące czternaście obiektów budownictwa drewnianego ziemi pszczyńskiej, pochodzących głównie z XIX wieku.

