SEC ponownie zagości w Rybniku! 2 lipca pierwsza runda finałowa Mistrzostw Europy rozegrana zostanie na obiekcie ROW-u

Pierwsza runda tegorocznego SEC odbędzie się 2 lipca w Rybniku! Po raz kolejny prestiżowy cykl zawita do tego miasta. Prócz Śląska gospodarzami tegorocznych zmagań o tytuł Indywidualnego Mistrza Europy będą: Güstrow, Łódź oraz Pardubice. Na mapie cyklu Speedway Euro Championship pojawiły się zatem aż dwie nowe lokalizacje.

SEC, czyli Indywidualne Mistrzostwa Europy, składają się z czterech rund finałowych. Stawka rywalizacji jest wysoka, bo to przepustka do finałów Grand Prix, czyli Mistrzostw Świata. Nic dziwnego więc, że do rywalizacji w SEC stają znakomici żużlowcy, jedni z najlepszych na świecie. Dzięki zajęciu miejsc w TOP 5 SEC 2021, pewnymi udziału w tegorocznych zmaganiach SEC są Mikkel Michelsen, Leon Madsen, Patryk Dudek, Piotr Pawlicki oraz Daniel Bewley. O pozostałe miejsca zawodnicy będą walczyć podczas rund kwalifikacyjnych, które odbędą się 30 kwietnia (Stralsund oraz Równe), 7 maja (Debreczyn) oraz 21 maja (Nagyhalasz). Finałowa runda kwalifikacyjna – SEC Challenge – zostanie rozegrana 18 czerwca w Krško.



ZOBACZCIE ZDJĘCIA