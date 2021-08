Sejmik: Powstanie WORD w Zawierciu, może kiedyś w Żywcu. Nie będzie likwidacji WORD w Częstochowie

34 radnych wojewódzkich zagłosowało za uchwałą, dotyczącą utworzenia w Zawierciu terenowej placówki Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Jedna osoba była przeciw, sześcioro radnych wstrzymało się od głosu. Dwoje danych nie oddało głosu.

Wiele emocji wzbudziła związana z tą uchwałą informacja, jakoby poprzez utworzenie terenowej placówki WORD w Zawierciu miano zlikwidować WORD w Częstochowie. Do sprawy odniósł się marszałek Jakub Chełstowski. Zapewnił, że żaden ośrodek nie będzie likwidowany.

- Nikt nigdzie nie mówił o tym, by likwidować jakiś ośrodek – zapewnił. – Jeśli chodzi o stworzenie ośrodka w Zawierciu to tu inicjatywą wykazał się starosta zawierciański i radna Materla. Starostwo zaproponowało nam dobre warunki współpracy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie w ogóle nie podjął tego tematu. Podjął WORD w Katowicach i z nimi rozmawialiśmy. To będzie terenowa placówka WORD-u w Katowicach. Dla kursantów najważniejsze będzie jednak, że będą tam mogli zdawać egzaminy na prawo jady – mówił marszałek.