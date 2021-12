Sejmik woj. śląskiego uchwalił budżet na 2022 rok. Wydatki sięgają ponad 2 mld zł. Najwięcej pochłoną transport i łączność

Sejmik uchwalił budżet na 2022 rok

Budżet województwa śląskiego to jeden z największych budżetów regionalnych w kraju. W przyszłym roku dochody samorządu mają wynieść ok. 2,9 mld zł, a wydatki zaplanowano na poziomie ok. 2,1 mld zł. Liczący niespełna 89 mln zł deficyt mają zrównoważyć m. in. kredyty.

Nieco ponad 16 mln zł będzie pochodzić ze spłat udzielonych kredytów, a 10,8 mln zł z przychodów związanych z realizacją Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 67,3 mln zł to nadwyżka z budżetu za 2020 r. W projekcie uwzględniono też rozchód w wysokości 104,6 mln zł - to spłata zaciągniętych wcześniej zobowiązań.