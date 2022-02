Sekcja zwłok kobiet, których ciała znaleziono w Romanowie. Młodsza kobieta została uduszona, a jak zginęła starsza?

W środę 22 lutego w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach odbyła się sekcja zwłok dwóch kobiet, których ciała zostały znalezione 21 lutego w lesie w Romanowie w powiecie częstochowskim. Śledczy nie dokonali jeszcze identyfikacji zwłok, ale bardzo prawdopodobne że są to matka i córka, które od 10 lutego 2022 były poszukiwane przez Komendę Miejską Policji w Częstochowie.

Rzeźnia Miejska w Chorzowie ma być odnowiona. Co w niej powstanie?

Podczas sekcji pobrano materiały do badań i ekspertyz, które pozwolą ustalić dokładne przyczyny śmierci starszej z kobiet. Na tym etapie śledztwa, prokuratura nie informuje, kiedy obydwie kobiety zostały zamordowane i czy nastąpiło to w tym samym czasie. Pobrano również materiał DNA, który posłuży do identyfikacji zwłok. Rodzina nie była bowiem w stanie podjąć próby identyfikacji zwłok ze względu na emocje.