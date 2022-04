Sekret Requiem, czy sekret... życia? Spektakl teatralno-operowego Opery Śląskiej [RECENZJA]

Pierwsza scena to koszmar cesarza Leopolda – postacie z dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta pojawiają się w jego śnie i żądają vendetty – zemsty i dotarcia do tego, kto stoi za śmiercią ich twórcy…Publiczność może mieć przez chwilę wrażenie, że sama doświadcza mary sennej...Gra świateł w połączeniu z muzyką, pozorny chaos na scenie – i budzimy się zlani zimnym potem. Przerażeni, ale i zafascynowani. Dalej będzie już trochę, jak na przesłuchaniu.

Amadeusz. Wolfgang – pieszczotliwie nazywany przez bliskich Wolfim. Mozart – geniusz. Mozart – brat, mąż, kochanek, przyjaciel, konkurent... Jego życie od początku do końca niesie w sobie sekrety i tajemnice. Łącznie z otoczką, która towarzyszy ostatniemu dziełu – Requiem d-moll. Dziełu, którego zresztą nie skończył, a tworzył je na łożu śmierci, na specjalne zamówienie. Jak mówiła legenda, niebędąca prawdą, co odkryto i udowodniono, za zamówieniem utworu i pośrednio winien śmierci Mozarta, wcale nie był jego konkurent – Salieri. W sztuce Michała Znanieckiego, Salieri – którego postać kreuje zresztą sam reżyser, winny nie jest. Mało tego, można powiedzieć, że staje się spiritus movens śledztwa i szukania odpowiedzi na pytanie: kto zabił?

Trzy kobiety i jeden mężczyzna opowiadają prowadzącemu śledztwo cesarzowi Leopoldowi o swoich związkach z Wolfim. Każda z tych postaci kochała Mozarta. Ale też każda nosiła w sobie żal do niego. Siostra Nannerl (Anna Borucka), uzdolniona, żyjąca w cieniu brata. Żona Konstancja (Gabriela Gołaszewska), która nie czuła się kochana, za to zaniedbana, zmęczona obowiązkami domowymi, przytłoczona rodzinnymi tragediami i długami męża. Kochanka Sophie (Marta Huptas), niby godząca się na rolę tej drugiej, ale rozpaczliwie uzurpująca sobie pierwszeństwo w sercu Amadeusza. I Schikander (Adam Woźniak), przyjaciel, twórca libretta „Czarodziejskiego fletu”, mający żal do Mozarta, że nie stworzą już wspólnych dzieł, nie będzie kolejnych sukcesów, że Mozart, zamiast zająć się czymś lekkim i błyskotliwym, pisze Requiem i umiera… Mamy i samego umierającego Mozarta (Adam Sobierajski). Cesarz (Maciej Komandera) wysłuchuje potencjalnie podejrzanych, aby na końcu zdradzić, że za śmiercią Mozarta stoi... Ale to tylko jeden z sekretów Requiem.