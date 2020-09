Seksbiznes na Śląsku. Komandosi zatrzymali kobietę i mężczyznę. Prostytutkom wynajmowali mieszkania, robili zdjęcia, umawiali klientów

Komandosi z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach weszli o poranku do mieszkania na terenie powiatu gliwickiego, w którym znajdowała się para 30-latków.

- Zabezpieczono m.in. laptopy, telefony komórkowe, karty SIM, dyski twarde i inne nośniki pamięci, które zostaną poddane analizie, a także gotówkę na poczet przyszłych kar. Policjanci odnaleźli także nielegalną amunicję, worek foliowy z proszkiem koloru białego, który narkotester oznaczył jako kokainę, a także maczety, pałki teleskopowe, nóż, siekierę i kastet - informują śledczy.

Mężczyzna oraz jego partnerka zostali zatrzymani i doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe, gdzie przedstawiono im szereg zarzutów. To efekt śledztwa, które dowiodło, że mężczyzna oraz jego partnerka zajmowali się organizacją i czerpaniem zysków z prostytucji co najmniej 15 kobiet.