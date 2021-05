Seksskandal w rybnickiej komendzie? Jest oświadczenie Komendy Głównej Policji po materiale Superwizjera

Rybnik: Właściciel Face 2 Face doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut, został zwolniony do domu. Współwłaścicielka apeluje do świadków

Właściciel klubu Face 2 Face w Rybniku, zatrzymany w piątek 5 lutego w komendzie policji, w sobotę 6 stycznia został doprowadzony do prokuratury okręgowej w Gliwicach. Usłyszał zarzut na podstawie artykułu 165 kodeksu karnego. Tymczasem współwłaścicielka lokalu w mediach społecznościowych zaapelowała do osób, które były w lokalu przy Wiejskiej wczoraj i w zeszłą sobotę, by się zgłaszały, by pomóc zatrzymanemu.