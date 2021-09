Senioralia 2021 w Czeladzi. Podsumowanie projektu dąbrowskiej Akademii WSB. Muzyka, teatr i dobra zabawa

W projekcie uczestniczyło ponad 5000 przedstawicieli srebrnego pokolenia z całej Polski. 10 września 2021 r. w Kopalni Kultury w Czeladzi świętowali wszyscy seniorzy – zarówno Słuchacze sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku Akademii WSB jak i społeczność międzypokoleniowa z całej Polski za pośrednictwem transmisji live na kanale YouTube Akademii WSB.

W programie wydarzenia znalazła się m.in. uroczysta gala, podsumowującą projekt, którą prowadził Krzysztof Respondek. Statystycznie i liczbowo projekt zaprezentowali Dominik Penar, prodziekan ds. kształcenia ustawicznego w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Agnieszka Dubiel, koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii WSB, która za swoje zaangażowanie w projekt i całokształt współpracy z seniorami odebrała specjalne podziękowania.

- To wielka radość, że możemy się dziś spotkać. Od dwóch lat realizujemy ten projekt, w którym uczestniczyło kilka tysięcy osób. Nie ma na nas mocnych. 50 osób skorzystało m.in. z doradztwa zawodowego. Mamy sygnały z Zawiercia, Wojkowic, Dąbrowy Górniczej, że te osoby już mają pracę. To wymierne efekty naszych wspólnych działań, spotkań. To po prostu cieszy – mówił Dominik Penar.