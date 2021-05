Seniorzy są ekologiczni i otwarci na nowe technologie. Tauron zbadał zachowania konsumenckie osób po 60. roku życia

Badanie Seniorów sposób na „COŚ się zepsuło” udowadnia, że ekologia i idea zero waste są ważne dla najstarszego pokolenia Polaków. Raport ten to pierwsza część kampanii informacyjnej o tej samej nazwie, z którą Tauron chce dotrzeć do osób starszych oraz ich rodzin. W najbliższym czasie koncern planuje publikację specjalnego poradnika dla najstarszych Polaków.

- Seniorzy są ekologiczni i otwarci na nowe technologie. Sprzęty takie jak smartfony czy laptopy pozwalają im pozostawać w kontakcie z najbliższymi. Gdy przytrafi się niespodziewana awaria w domu, osoby starsze aktywnie poszukują rozwiązań. Wnioski płynące z raportu są dla nas ważne, bo potwierdzają, że oferta serwisowa, którą konsekwentnie rozwijamy, odpowiada na potrzeby dużej części społeczeństwa, jaką są seniorzy – mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia.

W ramach akcji Seniorów sposób na „COŚ się zepsuło” TAURON pokazuje, że łatwy dostęp do usług serwisowych to komfort i bezpieczeństwo nie tylko dla seniorów, ale także ich rodzin, które nie zawsze mogą wesprzeć osobę starszą w momencie awarii. Co istotne, w większości przypadków seniorzy mieszkający sami, są jednak w stałym kontakcie ze swoimi bliskimi i to przeważnie do nich zwracają się z prośbą o wsparcie w przypadku awarii urządzeń domowych (48 proc.). Abonament na usługi serwisowe świadczone w pakiecie z prądem lub gazem mogą być więc bardzo wygodnym rozwiązaniem.