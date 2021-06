Sensacja ornitologiczna w Gliwicach! Ptak syczek zamieszkał na osiedlu Sikornik. To mała sowa, która zawitała na Śląsk

Sensacja w Gliwicach! Ornitolodzy z całej Polski zjechali na osiedle Sikornik w Gliwicach. Przy ulicy Bekasa zadomowił się bowiem syczek - mała sowa, która nie występuje w Polsce. Gatunek ten jedynie sporadycznie można było zaobserwować w naszym kraju. Nic dziwnego, że od razu wzbudził spore zainteresowanie wśród ornitologów i fotografów. Ta mała sowa przyleciała przez pomyłkę do Gliwic. Widocznie Śląsk się jej spodobał, dlatego postanowiła trochę z nami zostać.

Mała sowa przyciąga do Gliwic ornitologów Syczek przyleciał do Gliwic. To sensacja ornitologiczna, która ściągnęła na osiedle Sikonik fotografów i ornitologów. Ptak ten bowiem nie występuję w Polsce. Osobnik musiał w trakcie wędrówki zabłądzić i tak znalazł się w centrum miasta na Śląsku. Syczek to gatunek małej sowy z rodziny puszczykowatych. Występuje on na południu Europy i w Azji. Zimuje za to w Afryce. To ptak wędrowny. W Polsce widziany jest sporadycznie, ale po raz pierwszy zawitał do Gliwic. Nic dziwnego, że od razu wzbudził spore zainteresowanie. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

- To pierwsza obserwacja syczka w Gliwicach. A przez ostatnie 70 lat, jest to 10 obserwacja syczka w Polsce. Ptak ten najczęściej widywany jest na południu Polski. Najbliższa populacja syczka jest bowiem na Słowacji. Jest to niewielka populacja tuż za Karpatami. Im dalej na południe, tym więcej przedstawicieli tego gatunku. Syczek to niewielka sowa, która ma około 20 centymetrów - mówi Tomasz Grochowski, ornitolog z Gliwic.

- Syczek prawdopodobnie zabłądził, dlatego właśnie znalazł się w mieście. Cieszę się, że to właśnie Gliwice stały się centrum zainteresowania ornitologów. Syczka, przy odrobinie szczęście, zobaczymy na osiedlu Sikornik przy ul. Bekasa. Tego ptaka przyjechali zobaczyć już ornitolodzy ze Śląska czy z Krakowa, a także z Wrocławia i Warszawy. Moda na "polowanie" na rzadkie gatunki ptaków przyszła do nas z Zachodu. To oczywiście nie pierwszy raz, gdy w Polsce pojawił się syczek. Ostatni raz zaobserwowano go w 2019 roku (Tarnowiec, pow. jasielski), a wcześniej w 2013 roku (Różan, woj. mazowieckie) - opowiada Tomasz Grochowski.

Syczka łatwo rozpoznać po charakterystycznym dźwięku jaki wydaje. Piskliwe pohukiwanie usłyszymy najczęściej ok. godziny 10.30, 11.00, przynajmniej tak było do tej pory. Ptaka po raz pierwszy usłyszała miłośniczka ornitologii z Gliwic, która nagrała głos ptaka i wysłała go do ornitologa z Zielonej Góry. Ten rozpoznał, że to odgłos wydawany przez syczka. Wkrótce informacja trafiła do innych ornitologów, którzy zjechali na Śląsk, by zobaczyć ten gatunek i zrobić mu zdjęcia. Nagranie dźwiękowe wykonano 5 czerwca. W nocy z 7 na 8 czerwca ptak wciąż był widoczny. Potwierdzono jego obecność także w nocy z 9 na 10 czerwca. Zobaczcie film, na którym można zobaczyć gliwickiego syczka:

Ornitolodzy mają nadzieję, że może w Gliwicach jest para syczków. Sowa bowiem wchodzi w dziury w elewacji budynku, więc pojawiła się teoria, ze może wije tam gniazdo lub szuka na niego miejsca. Teoria ta ma o tyle sens, że jest właśnie sezon lęgowy ptaków. Niestety, do tej pory w Gliwicach zaobserwowano jedynie jednego osobnika tego gatunku. Bardzo możliwe, że w Gliwicach jest jeden samiec. Prawdopodobnie nie za długo pobędzie on na Śląsku. Do tej pory zwykle syczki, które widziano w Polsce były tylko na chwilę w jednym miejscu. To bowiem ptaki wędrowne. Na zimę ptak odlatuje na południe od Sahary. Możliwe, że za kilka dni syczek już odleci, dlatego kto chce go zobaczyć, powinien od razu przyjechać do Gliwic.

- Takie sytuacje oczywiście mają miejsce. Ornitolodzy często jeżdżą w jakieś miejsce, gdzie widziano ptaka, który w danym czasie powinien być zupełnie, gdzie indziej. Nie potrafimy do końca wytłumaczyć wędrówek ptaków. Nic dziwnego, że niektóre osobniki błądzą. To tak jak i my, nawet ożywając GPS-u czasem nie trafiamy na miejsce - śmieje się ornitolog z Gliwic.