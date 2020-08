Sense i Versa 3 to nowe zegarki Fitbit dla dbających o zdrowie. Amerykanie pokazali także nową opaskę fitness. Ceny

Fitbit wprowadza na rynek swój nowy smartwatch – Sense. To pierwsze urządzenie z czujnikiem EDA do zarządzania stresem, aplikacją do pomiaru EKG, a także funkcją SpO2 i czujnikami temperatury skóry. Producent z San Francisco pokazał także trzecią generację Versy i nową opaskę fitness – Inspire 2.

Fitbit Sense zmierzy poziom stresu Fitbit Sense to najbardziej zaawansowany smartwatch marki, wyposażony w rozbudowane funkcje zdrowotne. Ma czujnik do pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA) pomagający zarządzać stresem oraz zaawansowaną technologię pomiaru tętna, nową aplikację EKG oraz czujnik pomiaru temperatury skóry na nadgarstku. – Nasza misja, by uczynić wszystkich na świecie zdrowszymi nigdy nie była tak ważna jak dziś. Pandemia COVID-19 uświadomiła nam, jak istotne jest dbanie o nasze zdrowie fizyczne, psychiczne oraz dobre samopoczucie – mówił podczas prezentacji James Park, współzałożyciel i dyrektor generalny Fitbit. Jak podkreślają w Fitbit, funkcja pozwalająca zarządzać stresem została opracowana przez zespół ekspertów firmy pracujących w zakresie zdrowia behawioralnego, mających wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, przy wsparciu ekspertów medycznych z instytucji akademickich. Zastosowany w Sense czujnik EDA w mierzy aktywność elektrodermalną. Przyłożenie dłoni do tarczy zegarka jest wykrywane przez sensor, który pozwala dostrzec drobne zmiany aktywności elektrodermalnej w poziomie potliwości skóry. Wynik śledzić można w mobilnej aplikacji, która pokazuje poziom stresu w zakresie od 1 do 100, przy czym wyższy wynik oznacza, że ciało wykazuje mniej fizycznych oznak napięcia.

Zobacz, jak wyglądają nowe urządzenia Fitbit:

W aplikacji pojawiła się także inna nowa funkcja, dzięki której można ustawić cotygodniowy cel i przypomnienia o ćwiczeniach relaksacyjnych. Wersja Premium pozwala wybierać z ponad 100 sesji medytacji takich marek jak Aaptiv, Aura, Breethe czy Ten Percent Happier. Są też relaksujące piosenki przygotowane przez Fitbit. Monitorowanie pracy serca Fitbit Sense to pierwsze urządzenie firmy posiadające aplikację EKG, która umożliwia monitorowanie rytmu serca. Aplikacja jest w stanie wykryć zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie przedsionków (AFib). Wystarczy przytrzymać palce na pierścieniu smartwatcha i nie ruszać się przez 30 sekund. Z kolei nowa technologia PurePulse 2.0, z wielościeżkowym czujnikiem tętna i zaktualizowanym algorytmem zapewnia najbardziej zaawansowaną formę pomiaru tętna z nadgarstka wśród urządzeń Fitbit. Nowością jest także otrzymywanie powiadomień o zbyt wysokim lub zbyt niskim tętnie. Zegarek wyposażony jest ponadto w czujnik temperatury skóry, który potrafi wykryć zmiany mogące być oznaką gorączki, chorób lub kolejnej fazy cyklu menstruacyjnego.

Z kolei w Fitbit Premium ulepszony został panel Health Metrics – dzięki niemu możesz śledzić tempo oddechu (średnia liczba oddechów w ciągu jednej minuty), tętno spoczynkowe (ważny wskaźnik pozwalający rozpoznać schorzenia układu krążenia) oraz zmiany temperatury ciała (wyświetlane przez specjalny czujnik w Fitbit Sense oraz przez istniejące już czujniki we wszystkich pozostałych urządzeniach Fitbit). Jest też nowa funkcja pomiaru saturacji krwi (SpO2). Ekran smartwatcha pokazuje nasycenie krwi tlenem z ubiegłej nocy oraz wyciąga średnią wartość z ciągłego pomiaru SpO2. Członkowie wersji premium mogą śledzić wartości SpO2 w ciągu doby w panelu Health Metrics i sprawdzać czy ich pomiary są w normie.

Szkło, metal i GPS Fitbit Sense posiada także wbudowany GPS, ponad 20 trybów ćwiczeń, funkcję SmartTrack, automatycznie wykrywającą podejmowaną aktywność fizyczną, funkcje strefy tętna i analizę snu. Jest też Fitbit Pay (płatności zbliżeniowe), możliwość instalowania aplikacji czy nowych tarczy zegarka. Akumulator pracuje do 6 dni na jednym ładowaniu. ZOBACZ: Fitbit Versa 2. Test, recenzja Koperta nowego zegarka Fitbit powstała przy użyciu technologii nano-formowania oraz spawania laserowego. Smartwatch posiada wykończenia wykonane z wysokiej jakości aluminium i stali nierdzewnej, a obudowa wykonana jest ze szkła i metalu. Wodoodporność – do 50 metrów. Biosensor został opracowany tak, aby pomieścić najwięcej czujników. Wyświetlacz to AMOLED, wyposażony w czujnik otoczenia, który automatycznie dostosowuje jasność. Pojawił się nowy, szybszy procesor, przeprojektowano ponadto systemowy interfejs wprowadzając m.in. nowe, łatwe do modyfikacji widżety. Wraz z nowym zegarkiem pojawiły się też nowe opaski Infinity.

Versa 3 oraz Inspire 2 Oprócz Sense Fitbit wprowadza na rynek także inny zegarek, Versę 3 z nowymi funkcjami monitorującymi parametry zdrowotne i sprawność fizyczną, a także z wbudowanym GPS. Urządzenie wyposażono m.in. w mapę intensywności treningu, ulepszoną technologię PurePulse 2.0 oraz funkcję Aktywne Minuty. Fitbit Versa 3 ma także wbudowany głośnik i mikrofon do odbierania połączeń telefonicznych, wysyłania połączeń bezpośrednio do poczty głosowej i regulowania głośności rozmowy. Jest opcja płatności zbliżeniowych, a wybór muzyki dostosowanej do treningu ułatwiają playlisty Deezera, Pandory i Spotify.

Do sprzedaży trafia także druga generacja najbardziej popularnego trackera Fitbit -- Inspire 2. Zwiększono żywotność akumulatora opaski do ponad 10 dni i wyposażono w zaawansowane funkcje, takie jak Aktywne Minuty oraz dodano darmową roczną subskrypcję aplikacji Fitbit Premium. Ekran Inspire 2 jest jaśniejszy od poprzednika.

Ceny i dostępność Fitbit Sense, Fitbit Versa 3 i Fitbit Inspire 2 są już dostępne w przedsprzedaży na stronie Fitbit.com, a oficjalna sprzedaż rozpocznie się pod koniec września. Cena Fitbit Sense to 1.569 zł, a zegarek jest dostępny w kolorach Carbon/Graphite ze stali nierdzewnej i Lunar White/Soft Gold, również ze stali nierdzewnej. Z kolei cena Fitbit Versa 3 to 1.069 zł. Zegarek jest dostępny w kolorach Black/Black Aluminum, Pink Clay/Soft Gold Aluminum i Midnight/Soft Gold Aluminum. Fitbit Inspire 2 kosztuje 469 zł i jest dostępny w kolorach Black, Lunar White oraz Desert Rose. Tradycyjnie już sprzedawane oddzielnie akcesoria obejmują dodatki ze skóry marki Horween w kolorze Midnight Blue lub czarnym, są też opaski typu Mesh ze stali nierdzewnej w kolorze Silver i Rose Gold, klasyczne silikonowe opaski w kolorze Black, Lunar White i Desert Rose oraz nowe opaski typu clip. Ceny zaczynają się od 89 zł. (źródło: Fitbit)

