Seria ataków na polską cyberprzestrzeń. "Nie możemy wierzyć we wszystko, co widzimy w sieci"

- Panie profesorze, w związku z wydarzeniami z ostatnich dni, czego możemy się spodziewać w nadchodzącym czasie? Jaką formę mogą przybierać cyberataki?

- Jest kilka rodzajów ataków. Najprostszy do przeprowadzenia, ale dosyć dla nas dotkliwy, to tzw. atak DDOS. Polega on na tym, że w jednej chwili wysyłanych kilka tysięcy fałszywych maili lub fałszywych zgłoszeń do serwera WWW, co powoduje, że serwer przestaje działać, bo ruch w sieci robi się bardzo duży. Wydaje mi się, że doświadczyliśmy tego w ostatnich dniach w Polsce. Sieć w niektórych przypadkach zaczęła działać wolniej, prawdopodobnie właśnie z tego powodu. Można z tym walczyć, ale nie jest to proste. Serwer odrzuca takie nieprawdziwe zgłoszenia, jednak mimo wszystko generują one ruch w sieci.