Seria wypadków na Górze Żar. Rowerzystę uratował kask. Goprowcy wzywali LPR

W miniony weekend w Beskidach doszło do 9 wypadków, z czego większość to zdarzenia z udziałem rowerzystów - poinformowali beskidzcy goprowcy. Do kilku wypadków doszło w rejonie Góry Żar na terenie kompleksu PKL Bike Parks. W sobotę na niebieskiej trasie Easy Line doszło do pierwszego zdarzenia, w którym brali udział goprowcy - rowerzysta w wyniku upadku doznał ogólnych potłuczeń oraz ran ciętych łokcia i kolana. - Kask zdecydowanie uchronił go przed poważniejszymi obrażeniami - podkreślają ratownicy.