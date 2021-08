Sezon grzewczy 2021/2022. Kiedy zaczną grzać w Katowicach? Mieszkańcy mają chłodne kaloryfery, a za oknem wciąż zimno

Końcówka sierpnia nie rozpieszcza nas, jeśli chodzi o pogodę. Za oknem wciąż pada. Jest mokro, brzydko i zimno. Właściciele domów jednorodzinnych albo mieszkań z własnym kotłem gazowym albo ogrzewaniem węglowym mogą zafundować sobie ciepłe wieczory i noce kiedy chcą. Ci mieszkający w blokach z ogrzewaniem sieciowym muszą czekać. Na co? Głównie na decyzje zarządcy nieruchomości czyli na przykład spółdzielni mieszkaniowej. To bowiem spółdzielnia określa w umowie z dostawcą ciepła, od jakiej temperatury powietrza na zewnątrz ciepło zaczyna być dostarczane do budynków.