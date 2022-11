Sezon narciarski w Beskidach. Ostre naśnieżanie i pierwsze szusy. Zobacz ZDJĘCIA

Sezon narciarski w Beskidach. Trwa naśnieżanie

W kameralnej stacji narciarskiej na Białym Krzyżu w Szczyrku, która co roku - ze względu na specyficzny mikroklimat - jako pierwsza rozpoczyna sezon narciarski w Beskidach i jako ostatnia go kończy kilka armatek śnieżnych pracuje na pełnych obrotach. Nie ma się co dziwić, od kilku dni temperatury sprzyjają naśnieżaniu, są poniżej zera, więc właściciele stacji narciarskiej na Przełączy Salmopolskiej (ale nie tylko oni) starają się to wykorzystać. W efekcie śniegu przybywa z godziny na godzinę. Wprawdzie stacja na Białym Krzyżu jeszcze nie jest czynna, o czym informuje tablica ustawiona w górnej części stoku, ale mimo to dzisiaj pojawili się pierwsi miłośnicy szusowania.