Sezon rowerowy w pełni. Co wolno rowerzystom, czego muszą się wystrzegać? Jakie przepisy obowiązują rowerzystów, a za co mogą dostać mandat? Aleksandra Szatan

Jazda na rowerze to niezmiennie bardzo popularna rozrywka i to bez względu na wiek. Niezależnie od tego czy rowery służą nam codziennemu przemieszczaniu się, czy są formą aktywnego spędzania weekendów na świeżym powietrzu, warto pamiętać o bezpieczeństwie i przestrzeganiu zasad. Co wolno rowerzystom, a czego nie? O jakich przepisach należy pamiętać, a za co można dostać mandat?