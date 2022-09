Siatkówka łączy pokolenia. Ponad 100 dzieci ćwiczyło z gwiazdami w Katowicach ZDJĘCIA

Siatkówka łączy pokolenia. Ponad 100 dzieci ćwiczyło z gwiazdami w Katowicach

Akcja "Siatkówka łączy pokolenia" odbyła się w Katowicach z okazji czekających nas w ten weekend meczów o medale mistrzostw świata siatkarzy. Wzięli w niej udział mistrzowie świata i mistrz olimpijski Ryszard Bosek oraz Stanisław Gościniak, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski, mistrzowie Europy Magdalena Śliwa, Aleksandra Jagieło oraz Jakub Jarosz, a całość poprowadzi były reprezentant Marcin Prus.

- Te spotkania odbywają się od zeszłego roku. To świetny pomysł związku, by angażować młodych ludzi do siatkówki. Jak ktoś zacznie jako młody człowiek grać w siatkówkę to nawet jak nie będzie później zawodowcem, ale zostanie właścicielem firmy czy jej dyrektorem to łatwiej go później będzie pozyskać dla siatkówki. Z przyjemnością uczestniczę w tych spotkaniach, bo ta nasza popularność nie jest dla nas - my się zresztą już z nią oswoiliśmy, ale jest dla innych. Jeśli w ten sposób możemy popularyzować siatkówkę to trzeba robić bez względu na to, czy w weekend zdobędziemy w Spodku kolejne mistrzostwo świata czy nie - powiedział Ryszard Bosek mistrz olimpijski i świata.