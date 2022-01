Siedmiu pijanych kierowców na drogach powiatu będzińskiego. Rekordzista miał 3,5 promila alkoholu

Pijani kierowcy w powiecie będzińskim

- Jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które oprócz 2-letniego więzienia, grozi wysoka grzywna, co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych. Za kolejne prowadzenie pojazdu po pijanemu, sąd orzeka nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w wysokości co najmniej 10 tys. złotych - przypominają będzińscy policjanci.

Nowe przepisy dla kierowców

Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu to przypadek, w którym kierująca osoba ma we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Dla badania alkomatem oznacza to wynik w przedziale od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza. Zgodnie z polskim prawem prowadzenie pojazdu mechanicznego w takim stanie jest wykroczeniem.