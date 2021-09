Sielskie mamy życie w familoku. I to właśnie tu - w Czerwionce- wystartuje tegoroczna Industriada

Wrześniowe słońce oświetla okazały familok położony przy ulicy Hallera w Czerwionce-Leszczynach. Przez uchylone lekko okno na parterze budynku słychać odgłosy porannej krzątaniny - czajnik głośno gwiżdże, w radiu akurat zaczynają się wiadomości.

- Jacek, spóźnisz się do szkoły - słychać zza okna. Kilka metrów dalej, przed kolejnym budynkiem podobny rytuał. Urocza brunetka, z kubkiem kawy w ręce i malutkim bobaskiem w wózeczku, idzie przez plac i siada na drewnianej ławeczce. Poranną kawę wypije tutaj z sąsiadką z następnego domu z czerwonej cegły. Pan Józef przeciera szybkę swojego „moplika” mokrą szmatką. - Jadę po brata, który mieszka na drugim końcu osiedla. Jedziemy na grzyby - mówi nam. Na pierwszy rzut oka na zabytkowym osiedlu patronackim dawnej kopalni Dębieńsko w Czerwionce czas zatrzymał się wiele lat temu.

Zobacz zdjęcia

Stare familoki wyglądają dokładnie tak samo, jak ponad 100 lat temu. To, że wymieniono okna, przed domami stoją nowoczesne samochody, a na ścianach z czerwonej cegły zamontowano anteny satelitarne, nie ma znaczenia. Liczą się ludzie. A na osiedlu w Czerwionce mieszkają świetni. Dawni koledzy z kopalni Dębieńsko, którzy lata przerobili na miejscowej „grubie” teraz wspólnie tną suche drzewo pod jednym z budynków. - Będzie na opał - mówią. Panie wieszają pranie, by w blasku słońca wyschło szybciej niż w murach, a na pobliskiej „klopsztandze” znów siedzą maluchy, które nie chodzą jeszcze do pobliskiego przedszkola. Leniwie. Dokładnie tak samo wyglądało tutaj, na pięknych familokach życie 50 i 60 lat temu. Takie obrazki dostrzec można na starych fotografiach, które zachowały się w wielu domowych archiwach, czy w miejscowej bibliotece.