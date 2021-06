Siemianowicach Śląskie. Cudowny dar natury - owodnia. Niezwykły opatrunek po oparzeniach w Centrum Leczenia Oparzeń

Owodnia to niezwykła tkanka, która skutecznie leczy trudno gojące się rany po oparzeniach, ale nie tylko. To, co dla nas wciąż stanowi odpad biologiczny po porodzie, w medycynie sprawdza się rewelacyjnie. Od lat stosowana jest w leczeniu oparzeń w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Owodnia to wewnętrzna warstwa pęcherza płodowego otaczająca dziecko przez cały okres ciąży. Jest swego rodzaju amortyzatorem chroniącym przed uraza-mi. Zabezpiecza przed wysychaniem i stanowi barierę dla drobnoustrojów. Błony owodniowe stosuje się w medycynie od ponad stu lat. Są wykorzystywane głównie w okulistyce, a także w leczeniu ran o dużej powierzchni - ran oparzeniowych lub przewlekłych. Ma też zastosowanie w ginekologii, stomatologii i diabetologii - dzięki swoim wyjątkowym właściwościom. To, co dla nas wciąż stanowi odpad biologiczny po porodzie, w medycynie sprawdza się rewelacyjnie. Owodnia ma niezwykłe właściwości. Działa regenerująco, stymuluje namnażanie komórek, może zapobiec lub ograniczyć tworzenie się blizn. Ta niezwykła tkanka jest także skutecznym opatrunkiem w terapii oparzeń i ran przewlekłych. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który preparuje owodnię, tworząc z niej opatrunki wykorzystywane w Siemianowicach, ale także w całym kraju od 10 lat.

Wioletta Mieszczok od 30 lat walczy z cukrzycą, przez chorobę amputowano jej nogę, na drugiej pojawiła się głęboka rana na pięcie.

- Jesienią ubiegłego roku na pięcie lewej stopy powstał duży pęcherz, który spowodował w ciągu doby głęboką martwicę pięty. Martwica została usunięta, aż do kości. Wtedy rozpoczęła się walka o całą stopę - wspomina. Także kilkakrotne oczyszczanie rany, przeszczep skóry i kryzys w leczeniu. - Rana początkowo dobrze się goiła, ale nadszedł kryzys. W pewnym momencie wydawało się, że cały efekt, który udało się osiągnąć przez wiele miesięcy, spełznie na niczym - mówi pani Wioletta i dodaje. - Były momenty, gdy lekarze nie sądzili, że będzie dobrze. Okazało się jednak, że organizm zaczął sobie dobrze z tym radzić, dlatego postanowiono go jeszcze wspomóc - położono opatrunek z owodni.

Ten opatrunek lekarze położyli pani Wiolettcie w połowie lutego. Część tkanki mięsnej zaczęła odrastać i obecnie brakuje tylko naskórka.

Siemianowickie Centrum Leczenia Oparzeń od 2011 roku stosuje terapię ludzką owodnią. Współpracuje w tym zakresie z siemianowickim Szpitalem Miejskim i Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Katowicach, w których owodnia jest pozyskiwana w trakcie porodów, a od niedawna CLO wróciło do współpracy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne to bardzo ważna i renomowana placówka, tamtejszy oddział porodowy ma wysoką i zasłużoną markę. Współpraca pozwoli nam zwiększyć ilość pozyskiwanej owodni i tym samym pomóc większej liczbie pacjentów z rozległymi ranami - mówi dr n. med. Mariusz Nowak, dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Pobranie owodni od pacjentki jest możliwe, gdy ciąża przebiegała fizjologicznie. - To jest wstępna selekcja. Oczywiście, informujemy pacjentki, w jakim celu chcemy pobrać owodnię. A cel jest szczytny - mówi Anna Stachulska, położna oddziałowa bloku porodowego w UCK w Katowicach.

W jaki sposób pobiera się owodnię? - Może być pobrana z porodu siłami natury, jak i z cięcia cesarskiego. Czekamy aż urodzi się maluszek i pępowina przestanie tętnić, a potem na urodzenie się łożyska. Łożysko układamy w sterylnych warunkach i jedną z błon płodowych oddziela się ręcznie, wkłada do przygotowanych przez Centrum Leczenia Oparzeń pojemników transportowych - tłumaczy położna. - Łożysko i owodnia stanowią materiał, który współczesna medycyna może wykorzystać dla innych potrzebujących pacjentów. Pobranie owodni nie wiąże się z żadnym zagrożeniem dla płodu i matki, a może uratować zdrowie i życie wielu pacjentów - podkreśla prof. Krzysztof Nowosielski, kierujący Oddziałem Ginekologii i Położnictwa w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach.

Owodnię, po pobraniu od pacjentki, umieszcza się w specjalnym pojemniku z płynem transportowym i przechowuje w lodówce w temperaturze 4 stopni Celsjusza, maksymalnie do 24 godzin. W tym czasie przygotowana owodnia trafia do Siemianowic, gdzie w Banku Tkanek CLO jest preparowana w sterylnych warunkach.

Owodnia jest kilkakrotnie płukana oraz oczyszczana mechanicznie. Umieszcza się ją na specjalnym szkle, gdzie jest przycinana do wymaganego rozmiaru, np. ok. 300 cm kw. Taka powierzchnia jest optymalna i pozwala najlepiej wykorzystać owodnię jako opatrunek. Tkanka jest następnie umieszczana na specjalnej siatce, w trzech workach, z których dwa są sterylne. Ostatnim etapem jest sterylizacja radiacyjna, która całkowicie eliminuje zagrożenie bakteryjne. Gotowe opatrunki są przechowywane w temperaturze - 80 stopni C. Od 2011 r. wykonano 804 przeszczepy owodni o łącznej powierzchni 482 571 cm kw. - W większości oddziałów ginekologicznych błony popołodu są odpadem biologicznym. Błony popołodu - jedną z nich jest owo-dnia - są bardzo dobrym materiałem tkankowym, z którego można przygotować przeszczepy, które mają bardzo szerokie zastosowanie w medycynie - mówi dr n. med. Agnieszka Klama-Baryła, od 12 lat kierownik Banku Tkanek siemianowickiego CLO .

W Europie i na świecie owodnię wykorzystuje się niemal w każdej dziedzinie medycyny - w onkologii, ortopedii, stomatologii, okulistyce. - Jesteśmy jedynym ośrodkiem w kraju, który wykorzystuje błonę owodnię w leczeniu ran oparzeń i ran przewlekłych. To bardzo delikatny przeszczep, dlatego stosuje się je do płytkich oparzeń, płytkich ran, ale też w miejscach, które kosmetycznie dla pacjentów są bardzo ważne. Od lat stosujemy błonę owodniową w leczeniach oparzeń twarzy -tłumaczy Agnieszka Klama-Baryła i dodaje. - Błona owodniowa poza tym, że ma znakomite właściwości leczenia, regeneracji, właściwości przeciw-zapalne i przeciwbakteryjne, ma też bardzo dobre właściwości przeciw bliznowaceniu. Zawiera bardzo dużo kwasu hialuronowego. Widzimy pacjentów, którzy wracają do nas w leczeniu ambulatoryjnym i są bardzo zadowoleni, bo nie mają żadnych blizn.

- Szpitale współpracujące z CLO każdego roku pozyskują owodnię od ok. 100 pacjentek. Rekordowy był rok 2017; wte-dy zanotowaliśmy 110 pozyskań. W 2020 roku, z powodu epidemii koronawirusa, tych pozyskań było 79 - informuje dr Przemysław Strzelec, zastępca dyr. ds. medycznych w CLO.

- Większość tkanek wykorzystujemy w naszym szpitalu. Na bieżąco korzystamy z nich w terapii pacjentów po oparzeniach czy z ranami przewlekłymi. Owodnie z naszego Banku Tkanek trafiają też do współpracujących z nami placówek. To m. in. szpitale w Poznaniu, Ostrowie Wlkp. czy katowickie GCZD - dodaje dyr. Przemysław Strzelec.

Bank Tkanek w Centrum Leczenia Oparzeń dysponuje zgodą Ministerstwa Zdrowia na pozyskiwanie owodni. Takiej zgody nie potrzebują natomiast szpitale, w których owodnia jest pobierana. W takim przypadku wystarczy jedynie umowa z CLO - zawierając ją placówka staje się upoważniona do pozyskania owodni, jednak z przeznaczeniem wyłącznie dla siemianowickiego szpitala. Eksperci Centrum Leczenia Oparzeń zwracają uwagę, że choć terapia owodnią jest skuteczną metodą leczenia wielu rodzajów ran, wiedza o jej właściwościach nie jest powszechna.

- Nie dotyczy to tylko pacjentek, które przecież nie muszą mieć specjalistycznej wiedzy medycznej. Gorzej, jeśli o zaletach owodni nie pamiętają położne czy ginekolodzy. Szkoda, bo natura dała nam doskonały opatrunek. Nie ma szans zastąpienia owodni żadnym syntetykiem. Jeśli jej nie wykorzystamy, stanie się odpadem medycznym - podkreśla dr n. med. Agnieszka Klama-Baryła. W przyszłości Bank Tkanek w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, chce wykorzystać błony owodniowe szerzej. W planach jest nie tylko przygotowanie owodni sterylizowanej, ale także przeżyciową, która zawiera komórki macierzyste.