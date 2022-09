Siemianowice Śląskie: Haja we kosmosie. Możesz być kim chcesz! ZDJĘCIA

Haja we kosmosie. Międzygalatyczny zjazd w 2022 roku

10 września do Siemianowic Śląskich z całej galaktyki przylecieli najróżniejsi goście – czy to z pobliskiego Bytomia i schronu w Miechowicach, czy z innych wymiarów i różnych uniwersów. Od mecenas She-Hulk przez Gimliego, kończąc na malutkim Luku Skywalkerze. Co chwilę, ktoś prosił o zdjęcie. Cosplayerzy z przyjemnością pozowali.