Siemianowice Śląskie: skosił autem latarnię. Nietypowy wypadek w piątek nad ranem. Jest też jedna osoba poszkodowana

Jedna osoba jest poszkodowana

Jak informuje st. kpt. Adam Kołakowski, zastępca oficera prasowego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 09:00, kiedy to na ulicy Reymonta miało miejsce zderzenie dwóch samochodów osobowych. – Zgłoszenie do Dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego wpłynęło o godzinie 09:25. Na ulicy Reymonta zderzyły się dwa pojazdy samochodowe i na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Jedna osoba jest poszkodowana, ale na miejscu została jej udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc i nie było potrzeby transportowania tego uczestnika kolizji do szpitala – mówi st. kpt. Adam Kołakowski.