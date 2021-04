Siemianowice Śląskie. W hali sportowej "Michał" powstaje powszechny punkt szczepień. Tu mieszkańcy zaszczepią się przeciwko COVID-19

Przyśpieszenie procesu szczepień w Polsce

Rząd planuje uruchomić w każdym powiecie duże punkty szczepień. W ten sposób przyspieszony ma zostać proces szczepień przeciwko COVID-19. asowe punkty szczepień będą tworzone m.in. w budynkach z dobrą lokalizacją oraz odpowiednią infrastrukturą (szkoły, domy kultury, hale sportowe itp.).

- Jesteśmy w newralgicznym momencie całego procesu. Do 10 maja chcemy, aby każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie. Tak, żeby najpóźniej do sierpnia, a może nawet wcześniej – zależy to od liczby szczepionek, które przybędą do Polski – każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony, jeśli będzie chciał - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.