Siewierz. Wybuch butli z gazem. Dwie poparzone osoby znalazły się w szpitalu

Myszków. Nastolatki znęcały się nad niepełnosprawnym. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Sprawcom grozi dozór kuratora lub rodziców

Sąd rodzinny zajmie się sprawą znęcania nad niepełnosprawnym w Myszkowie. Materiały zebrane przez śledczych z Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie we wtorek (20 kwietnia) wpłynęły do sądu. Troje nastoletnich sprawców znęcało się nad niepełnosprawnym, któremu zabrano piłkę do siatkówki. Wszystko zarejestrowali na filmie, który zamieścili w mediach społecznościowych. Na nagraniu widać płaczącego niepełnosprawnego chłopca, z którego naśmiewają się sprawcy. Ofiara poniżenia jest wyzywana od "szmaty", sprawcy krzyczą "do nogi", sugerując, że traktują chłopca jak psa, a na koniec każą mu uklęknąć i prosić o piłkę.