Silesia 2030. Konferencja o transformacji energetycznej w Polsce i w woj. śląskim. Wyzwania i nowoczesne technologie

Za nami trzecia edycja konferencji Silesia 2030. Wydarzenie organizowane jest przez europosła Grzegorza Tobiszowskiego. Tegoroczna edycja odbyła się w środę, 30 czerwca, w redakcji "Dziennika Zachodniego" w Sosnowcu. Do Media Centrum przyjechali eksperci, by porozmawiać o transformacji energetycznej w województwie śląskim i Polsce. Rozmawiali o wyzwaniach, problemach, nowych technologiach.

- Transformacja energetyczna jest ważna dla regionu - mówił Grzegorz Gajda, redaktor naczelny "Dziennika Zachodniego", który moderował dyskusje podczas konferencji. - To coś, czym wszyscy żyjemy. Znamy wyzwania, które musimy podjąć i wiemy, na co musimy być przygotowani. Rozmawiamy, jak tę drogę przebyć i o tym, jak przekonać cały świat, że nasze uwarunkowania są trochę inne. Chcemy, żeby dostrzeżono naszą specyfikę, wyzwania gospodarcze, klimatyczne i społeczne. Ważna jest współpraca wszystkich środowisk regionalnych i lokalnych. To niezwykle ważne i potrzebne, żebyśmy przeszli tę transformacje tak, jak tego chcemy - podkreślał Grzegorz Gajda.