Silesia Cup na Stadionie Śląskim: Górnik Zabrze wygrał Turniej 10-latków o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego ZDJĘCIA Jacek Sroka

Zobacz galerię (49 zdjęć) W Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci Silesia Cup o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego rywalizowały w piątek 24 drużyny 10-latków Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Lucyna Nenow Zobacz galerię (49 zdjęć)

Drugiego dnia Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci Silesia Cup o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego rywalizowały 24 drużyny chłopców do 10 roku życia. Zmagania na Stadionie Śląskim wygrali mali piłkarze Górnika Zabrze. Na sobotę zaplanowano występu 9-latków zarówno w kategorii dziewczynek jak i chłopców. W zmaganiach, które potrwają do soboty bierze udział tysiąc małych piłkarzy i piłkarek z całego regionu. Dziś poznaliśmy zwycięzców rywalizacji do lat 11, w którym triumfowali chłopcy z APN SMS Tychy i dziewczęta z Podokręgu Katowice. Zobaczcie zdjęcia z turnieju Silesia Cup U10.