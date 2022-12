Silesia Marathon razem z Uniwersytetem Śląskim. Umowa o współpracy fundacji Silesia Pro Active z UŚ podpisana

We wtorek 13.12.2022 r. fundacja Silesia Pro Active i Uniwersytet Śląskim w Katowicach podpisały umowę o współpracy. UŚ obejmie patronatem 15. edycję Silesia Marathonu.

Celem partnerstwa będzie podejmowanie wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych oraz współorganizacja wydarzeń promujących aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia w regionie. Partnerzy są pewni, że wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń pozwoli na realizację wielu wartościowych kampanii i eventów, które przyczynią się do wzrostu zainteresowania sportem.

Silesia Marathon z uczelnianym patronem

W ramach współpracy Uniwersytet Śląski (największa w województwie śląskim uczelnia akademicka) obejmie patronatem jubileuszową 15. edycję Silesia Marathon, stając się tym samym partnerem największej imprezy biegowej w województwie śląskim. Bieg promowany będzie wśród studentów, pracowników naukowych oraz zaprzyjaźnionych z Uniwersytetem uczelni w kraju i za granicą, a reprezentacja UŚ obecna będzie na wszystkich organizowanych przez fundację wydarzeniach. - Ogromnie mnie cieszy ten dzień ze względu na porozumienie, jakie podpisujemy ze znakomitą instytucją Silesia Marathon. - mówił prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Rektor Uniwersytetu Śląskiego. - Uniwersytet jest domem wiedzy, nauki, ale też i sportu. Wszystkie duże, mądre, świadome uczelnie wychodzą i kontynuują tę starą grecką tradycję łączenia rozwoju intelektualnego i fizycznego. W starożytności od początku przykładano wagę do zrównoważonego rozwoju człowieka, aby nie zaniedbywać żadnych z naszych dyspozycji ani fizycznych, ani intelektualnych. Dzisiaj wiemy dużo więcej na temat tego, jak funkcjonuje nasz umysł i ciało. Troska o ciało sprzyja nie tylko naszej fizyczności, ale i naszemu myśleniu, naszej sprawności intelektualnej. W związku z tym oddzielanie tych sfer nie tylko przeczy nauce, ale też trosce o rozwój człowieka. Do biegania się dojrzewa. Przyglądając się naszym rozmaitym aktywnościom fizycznym często jest tak, że zaczynamy biegać pod czterdziestce, czasem trochę wcześniej, przechodząc często przez różne dyscypliny sportu. Bieganie okazuje się tą najbardziej prostą, oczyszczoną ze sprzętu, z infrastruktury formą aktywności. Bieganie jest czystym ruchem, czystą aktywnością, która podoba nam się zwykle w wieku dojrzałym, sprzyja naszemu myśleniu i naszej dojrzałości. Bieganie, zwłaszcza długich dystansów, dobrze odpowiada pracy, którą wielu z nas wykonuje. Praca w uniwersytecie zarówno naukowa, jak i administracyjna to są działania długodystansowe. Wiele rzeczy, które zaczynamy robić horyzont mają często u kresu naszej aktywności zawodowej, więc pewna lekcja pokory, długiego wysiłku, rozkładania sił, którą daje przygotowanie do biegu długodystansowego, to jest dobry trening także do innego rodzaju aktywności, nie tylko czysto fizycznej - dodał rektor UŚ.

Zbieżność celów Silesia Pro Active i UŚ

- Celem nadrzędnym, dla jakiego prawie 15 lat temu powołana została fundacja Silesia Pro Active, jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu, a bieganie to najprostsza i najchętniej wybierana forma ruchu przez ludzi na całym świecie. Od lat z sukcesami organizujemy wydarzenia sportowe, które przyciągają na Śląsk tysiące uczestników, nie tylko z Polski, ale i wielu krajów europejskich - podkreślał Bohdan Witwicki, prezes fundacji Silesia Pro Active. - Dzięki naszym imprezom oraz prowadzonym kampaniom namówiliśmy już rzeszę osób do zerwania ze szkodliwymi nawykami na rzecz zdrowego trybu życia, w którym sport spełnia kluczową rolę. Nasza działalność zbieżna jest z celami, jakie stawia przed sobą Uniwersytet Śląski - uczelnia wyższa, która w ramach swojej pracy badawczej i dydaktycznej realizuje misję społecznej odpowiedzialności. Jestem przekonany, że dzięki połączeniu sił naszego zespołu i Uniwersytetu Śląskiego, rezultaty naszych działań wzniosą się na jeszcze wyższy poziom. Uniwersytet Śląski to największa uczelnia w regionie, to ponad 21.000 studentów i ponad 1800 pracowników naukowych. Jestem pewny, że wiele z tych osób przekonamy do aktywności fizycznej, spojrzenia na swoje zdrowie i zadbania o siebie.

Silesia Marathon stanie się największy w Polsce?

- Podpisanie listu intencyjnego między fundacją Silesia Pro Active a Uniwersytetem Śląskim to ciekawe wydarzenie z tego względu, że łączy największą imprezę rekreacyjno-sportową w regionie z największą społecznością akademicką. Dzięki tej współpracy Silesia Marathon ma szansę stać się jednym z największych, jak nie największym maratonem w Polsce. Zaangażowanie Uniwersytetu w to przedsięwzięcie pokazuje, że sport na Uniwersytecie Śląskim jest rzeczą istotną, a władze naszego Uniwersytetu podchodzą do tego tematu poważnie i chcą, żeby ten obszar życia był zauważalny i istotny. Chcemy wyposażać studentów w umiejętności, które będą mogli spożytkować na przestrzeni całego życia, a bieganie to właśnie dyscyplina sportu możliwa do uprawiania przez całe życie. To, co jest bardzo cenne to fakt, że uczestnicy maratonu charakteryzują się ogromną siłą woli, a do biegu podchodzą jak do walki z samym sobą, pokonując swoje ograniczenia - mówił Aleksander Fangor, Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego. 15. edycja Silesia Marathonu odbędzie się 1 października 2023 roku.

