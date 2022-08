Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej: Rekord Diamentowej Ligi Fajdka i Europy U-23 Skrzyszowskiej ZDJĘCIA

Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej: Rekord Diamentowej Ligi Fajdka i Europy U-23 Skrzyszowskiej

Pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek potwierdził swoją klasę. Na swoim ulubionym Stadionie Śląskim wygrał konkurs wynikiem 81,27 m bijąc rekord Diamentowej Ligi. Fajdek po raz dziewiąty zwyciężył w Memoriale Kamili Skolimowskiej wyprzedzając wicemistrza świata Wojciecha Nowickiego - 79,19 m.

Świetnie na naszym Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym spisała się Pia Skrzyszowska. Młoda Polka najpierw wygrała bieg półfinałowy na 100 m przez płotki bijąc czasem 12,62 sek. rekord życiowy. W finale zajęła czwarte miejsce, ale rezultatem 12,51 poprawiła 50-letni rekord Europy do lat 23 należący do Anneliese Ehrhardt.

- To był start treningowy! Ja miałam teraz naprawdę dużo zajęć przed ME w Monachium, czułam się zmęczona, a tu dodatkowo padał deszcz. Mnóstwo niepewności. To szok, jaki wykręciłam wynik. Niebywałe - powiedziała mocno zaskoczona swoim wynikiem Skrzyszowska.