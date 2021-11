SILESIA OF LOVE - Niezwykły koncert muzyki filmowej i musicalowej w Katowicach

Przeżyj spektakularne widowisko i zapierające dech w piersiach ogromne efekty świetlne i wizualne. Podczas koncertu będzie można usłyszeć największe przeboje znane z największych kinowych produkcji.

Widowisko stworzone by poczuć nieprawdopodobne doznania, zagwarantowane przez najwyższej jakości dźwięk oraz potężne efekty świetlne i wizualne przenoszące widzów w zupełnie inny, niecodzienny, zadziwiający i piękny świat muzyki!

Koncert i widowisko jakiego jeszcze nie widzieliście na żywo już w Walentynki 14 lutego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach!

Lighting designers - Potężne efekty świetlne

Silesia of love to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, które na tak dużą skalę łączy w sobie koncert z nowatorskimi efektami wizualnymi oraz niezwykłymi efektami świetlnymi. Widowisko odbędzie się na żywo w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, zapewniając widzom niecodzienne doznania i efekty.

Visual artists - Poruszające wizualizacje wyświetlane na ogromnym ekranie

Silesia of Love powstał z pasji do muzyki i kina, które wspólnie przenoszą nas w świat wzruszeń i wrażeń. Chcemy, by odbiorcy odnaleźli się w lubianych przebojach ze znanego filmowego repertuaru, a jednocześnie zobaczyli coś nietypowego i nowego. Dlatego też zaprosiliśmy do tego projektu nie tylko cenioną Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Śląskiej ale także polskich muzyków znanych ze scen teatralnych i musicalowych, a za efekty wizualne odpowiadają najlepsi VJ'e, artyści sztuk wizualnych. Ich współpraca zapewni wyjątkowe emocje, a widzowie przeżyją doświadczenie, które zostanie w ich pamięci na długo.

SILESIA OF LOVE

SYMPHONY ORCHESTRA | LIGHTING DESIGNERS | VISUAL ARTISTS

Niezwykły koncert muzyki filmowej i musicalowej

SPEKTAKULARNY I PORUSZAJĄCY

14 lutego 2022

godz. 19:00

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach



Bilety dostępne są na stronie www.silesiaoflove.pl