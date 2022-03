Skąd Rosja ma pieniądze na rozwój agresywnego sektora wojennego?

Każdego dnia kraje UE transferują do Rosji około 1 mld euro. Zyski z eksportu surowców do UE pozwalają Rosji rozwijać agresywny sektor wojenny. W 2021 r., wartość rosyjskiego gazu, ropy i węgla sprzedanych do Europu wyniosła 160 mld euro - napisał na twitterze Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.