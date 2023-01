Skafander Neila Armstronga w Planetarium Śląskim! Zobacz ZDJĘCIA. Do kiedy można go obejrzeć?

Skafander Armstronga w Planetarium Ślaskim

Syriusz jest najjaśniejszą gwiazdą na naszym niebie. Co łączy go z Neilem Armstrongiem? Tak nazwano jego skafander. 19 stycznia jego wierną kopię zaprezentowano w chorzowskim planetarium. Jest to jedna z kilku replik, które wykonano (niestety nie da się ich przymierzyć). Są one niesamowicie dokładne i pokazują wiele szczegółów.