Skandal w Żorach: 48-latek okradł Ukraińców, w tym 28-latkę, która uciekła przed wojną. Zabrał jej paszport Jacek Bombor

Do zdarzenia doszło w nocy z 17 na 18 marca 2022 roku. Sprawca wykorzystując niezabezpieczone drzwi wejściowe wdarł się do mieszkania i ukradł paszport, ubrania i pieniądze należące do obywateli Ukrainy.